В руководители пермской оперы прочат финского дирижера

Сегодня вечером телеграм-канал «Давыдов. Культура» сообщил, что новым руководителем Пермской оперы может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували, ныне главного дирижера Гетеборгской симфонии и главного приглашенного дирижера оркестра филармонии.

«…Все указывало на то, что освобожденное Курентзисом место займет музыкант именно из Финляндии. Так оно и получится, судя по всему. Пермскую оперу возглавит 33-летний Сантту-Матиас Роували. Рыжий, как Арлекин, и весь словно на шарнирах»,— сообщил телеграм-канал.

Источник в правительстве не подтвердил и не опроверг эти сведения: «Почему бы и нет». В театре оперы и балета такими сведениями не располагают. Ранее представители краевого минкульта и театра заявляли, что не будут искать замену господину Курентзису, а само учреждение перейдет на форму управления через директора.

Отметим, что это сообщение появилось после того, как уходящий худрук пермского театра Теодор Курентзис опубликовал прощальное письмо, в котором указал, что уходит из-за разногласий с краевыми властями. Собеседник в окружении маэстро не исключил, что данное сообщение может быть реакцией властей на опубликованное письмо.

Сам финский дирижер, по данным СМИ, сейчас возглавляет филармонический оркестр города Тампере и одновременно Гетеборгский симфонический оркестр. При этом в конце мая — начале июня финские и российские СМИ сообщили, что Роували станет новым главным дирижером Лондонской филармонии. Он сменит другого финна — Эсу-Пекку Салонена. Сообщается, что контракт с Роували заключен на пять лет, приступит к исполнению обязанностей в 2021 году. Уточняется, что с оркестром он будет работать десять недель в году, будет присутствовать при записях, а также гастролировать вместе с оркестром как в Великобритании, так и за рубежом.