Управленческий потенциал

За последние пять лет интерес к бизнес-программе МВА в Перми сократился. Это связано с высокой стоимостью обучения и появлением новых образовательных программ, которые по наполнению не уступают ей, при этом стоят дешевле. Эксперты считают, что МВА сможет сохранить свою актуальность, если предложить больше узкоспециализированных программ по маркетингу, логистике, управлению персоналом и другим направлениям.

За последние пять лет число учебных заведений в Перми, в которых можно получить степень МВА (магистр делового администрирования — квалификационная степень магистра в менедж­менте. Квалификация MBA подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена.— BG), сократилось. Сегодня в Перми учиться по этой программе можно лишь в «Институте повышения квалификации — РМЦПК». На экономическом факультете Пермского университета (ПГНИУ) в недавнем прошлом довольно долго работала совместная программа MBA, реализуемая в партнерстве с University of Louisville (США), однако сейчас она временно приостановлена. «Экономический факультет ПГНИУ имеет опыт успешной реализации совместной программы МВА с Луисвилльским университетом. Практически все, кто учился на этой программе, были серьезно мотивированы и после получения диплома МВА занимали высокие должности, чаще всего в международных компаниях. Среди выпускников есть и представители пермского бизнеса, такие как Дмитрий Теплов — директор ООО „Краснокамский РМЗ“, председатель Пермского регионального отделения „Деловой России“. В будущем мы рассматриваем вопрос о возобновлении данной программы, осуществляем поиск международного делового партнера»,— говорит декан экономического факультета ПГНИУ Михаил Городилов.

Спрос на обучение по программе МВА стал падать с 2014 года. По оценке замдекана факультета подготовки управляющих высшей квалификации «Института повышения квалификации — РМЦПК» Галины Новиковой, это было связано как с появлением новых бизнес-программ, так и с общей динамикой падения доходов населения. За пять лет спрос сократился на 30–35%. Если раньше ИПК-РМЦПК делал два набора слушателей на курс МВА в год, весной и осенью, то сегодня — один, осенний. «Не всегда набор идет быстро и в даты, которые мы планируем», — рассказала Галина Новикова. ИПК-РМЦПК ведет обучение по программе МВА в Перми уже более 20 лет, с 1998 года. Если в 2004 году число слушателей в группе доходило до 40, а позднее — до 20–25, то в прошлом году учиться поступило только 12. При этом затраты на обучение со стороны ИПК-РМЦПК высоки и экономически выгодно обучать МВА группу минимум в 10–12 человек. «Слушателей стало значительно меньше, но это связано с сокращением финансовых возможностей людей, а не с падением интереса»,— называет еще одну из причин Галина Новикова.

Стоимость обучения на МВА в ИПК-РМЦПК составляет 250 тыс. руб. Программа считается одной из самых доступных в стране. В Москве стоимость обучения начинается от 500 тыс. руб. «Далеко не каждый работодатель может отпустить сотрудника учиться в столицу. Модули обу­чения идут часто, ездить также придется часто. К тому же там надо где-то жить. Работодателю выгодно, чтобы сотрудник обучался в Перми. Стоимость обучения и его близость играют большую роль для среднего менеджмента, который у нас учится»,— поясняет Галина Новикова.

За новыми знаниями Учиться по программе МВА приходят менеджеры и предприниматели из разных областей бизнеса. Это средний менеджмент промышленных предприятий, медики, военные. Лет пять-десять назад были популярны корпоративные программы обучения МВА. Так, в 2000-х годах курс МВА в ИПК-РМЦПК про­шли топ-менеджеры ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргситнез» и ООО «Лысьвенский металлургический завод». Сотрудников обучали и компании «Новомет», «Редуктор-ПМ», «Протон». Однако сейчас, по оценке Галины Новиковой, пермские предприятия значительно сократили финансирование обучения сотрудников по программе МВА. Сегодня большинство слушателей — это предприниматели и менеджеры, которые идут учиться за свой счет.

На МВА идут учиться по трем причинам. Во-первых, приходят за знаниями и опытом. Во-вторых, за деловыми связями. «Раньше, когда группы были большие, деловых связей можно было выстроить довольно много. Это круг людей, интересы которых понятны, они совпадают»,— пояснила Галина Новикова. В-третьих, приходят учиться из-за диплома. «У каждого, кто заканчивает МВА, в жизни что-то меняется. Одни смелее меняют место работы, уезжают в другие города. Те, у кого хватает амбиций, желания, дерзости, растут по карьерной лестнице и „отбивают“ расходы на обучение. У кого-то сразу это получается, у кого-то занимает больше времени. Но это касается не всех. У кого-то не „срастается“. Но они считают, что все было не зря, они обогатились знаниями»,— добавляет Галина Новикова.

Нередко программа МВА дает толчок не только к развитию карьеры, но и к росту зарплаты. По данным исследования информационно-справочного портала «МВА в Москве и России» за 2018 год, своим карьерным ростом в течение двух лет после окончания бизнес-школы довольны подавляющее большинство (83,2%) выпускников (из них 67,5% оценивают рост как отличный и очень хороший; 15,7% — как удовлетворительный). Лишь 16,8% выпускников не удовлетворены своей карьерой после окончания программы. В подавляющем большинстве случаев (84,4%) выпускники бизнес-школ отмечают рост дохода. В среднем он составляет около 45%, варьируясь в диапазоне от 31% до 92%. «Многие слушатели и выпускники, конечно, более активны в вопросах построения своей карьеры. Они имеют больше шансов на повышение заработной платы, так как готовы брать на себя риски, ответственность»,— говорит декан факультета подготовки управляющих высшей квалификации «Института повышения квалификации — РМЦПК» Николай Акатов.

Сегодня учиться только ради диплома МВА идут все реже. «Раньше приходили и говорили: работодатель возьмет нас, если будут корочки МВА. Сейчас требования работодателей стали проще, это может быть диплом любой экономической или управленческой подготовки»,— пояснила Галина Новикова.

Сами предприниматели говорят, что пошли учиться на МВА, прежде всего, из-за новых знаний, которые можно было бы внедрить в свой бизнес. По словам пермского бизнесмена, директора Парка культуры и отдыха им. Горького Рашида Габдуллина, курс обучения в формате мини-МВА, который он прошел 10–12 лет назад, позволил лучше понимать бизнес и эффективнее работать. «МВА — это не один инструмент, а комплекс инструментов. Это словно чемодан, в котором много инструментов для маркетинговой работы, кадровой, финансовой. После обучения появилось новое видение бизнеса, потом компания претерпела изменения. Теперь к этим инструментам добавляются новые, мы постоянно учимся, но МВА — база»,— пояснил он.

По словам директора АНО «Центр организации спортивных мероприятий „Пермский марафон“» и основательницы школы здорового бега Александры Гуляевой, она пошла учиться на МВА, когда поняла, что ей не хватает знаний в области финансов и управления. «Стало очевидно, что я круто справляюсь как управленец, у меня для этого есть умения, навыки, черты характера, но не хватает знаний. Ведь я была юристом, а меня „поместили“ в управленческую плоскость»,— рассказала она.

Сначала она рассматривала возможность учиться на программе МВА в Российской академии народного хозяйства, однако это оказалось слишком затратно: высокая стоимость обучения, плюс расходы на перелеты, проживание, питание. «Я выбрала „Мирбис“ в Екатеринбурге, и в итоге это оказалось дешевле. На тот момент стоимость обучения составила 580 тыс. руб., примерно столько же я потратила на дорогу и проживание»,— объяснила Александра Гуляева. По ее словам, за два года учебы она стала зарабатывать больше, в том числе за счет расширения спортивного направления деятельности и изменения подходов к работе. «Прямой причинно-следственной связи с МВА я не провожу, и не буду этого делать. Тут вопрос не только в деньгах. Для меня это стало входом в деятельность, которую я раньше и не рассматривала как коммерческую. Теперь же я четко разделяю свои спортивные проекты на социальные и коммерческие. И взгляды на это были посеяны не преподавателями, а ребятами, с которыми я училась на МВА. Я благодарна программе за людей»,— говорит Александра Гуляева. По ее словам, в группе, где она училась, было 15 человек, из них половина — собственники бизнеса, а другая половина — управленцы. Именно общение с ними изменило подходы к пониманию бизнеса и управлению. «МВА — это связи и контакты, а потом уже знания»,— считает Александра Гуляева. Защитив диплом МВА, она продолжает «добирать» знания в «Мирбис» теперь уже бесплатно: у выпускников есть возможность полтора-два года посещать учебные модули по направлениям, которые им интересны.

Александра Гуляева уверена, что знания, полученные в ходе учебы на МВА, стоят своих денег. «Я стала проводить стратегические сессии, разговаривать с людьми, с которыми я работаю, о более „высоких материях“, рассказывать им, куда мы движемся, куда придем через несколько лет. И я вижу эффект. Люди меняют свое отношение к делу, становятся более вовлеченными»,— добавляет она.

Программы-конкуренты Одна из причин снижения интереса к программам МБА — появление большого количества альтернативных программ бизнес-обучения. Одна из них — федеральная программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (так называемая «Президентская программа»). Она работает по всей стране с 1997 года. В Перми ее можно пройти в ПГНИУ и ПНИПУ. Эта программа является довольно популярной среди управленцев. Во-первых, ее стоимость в два раза ниже, чем МВА,— 110 тыс. руб. Во-вторых, она выгодна для предприятия, которое направляет своих сотрудников учиться. Треть стоимости обучения покрывает краевой бюджет, треть — федеральный и треть платит предприятие. При этом тематически она близка МВА и также эффективна для выстраивания карьеры. Как отмечает Николай Акатов, около 80% слушателей Президентской программы переподготовки, которых направляли предприятия, хорошо проявили себя после учебы и получили реальное карьерное продвижение. Они выросли до заместителей генеральных директоров, руководителей подразделений, начальников цехов. Их доходы также увеличились, однако насколько именно — сказать сложно, такой статистики нет.

В ПГНИУ диплом о профессиональной переподготовке по этой Президентской программе получило более 800 человек. Если за обучение по Президентской программе переподготовки платит предприятие и бюджет, то слушатели МВА в основном оплачивают из своего кармана. Они выбирают программу, исходя из возможностей и знаний, которые они получат для развития своего предпринимательского дела, «прокачивания» своих управленческих навыков. Поэтому Президентская программа переподготовки не является полноценным конкурентом МВА.

По словам Михаила Городилова, сегодня на рынке дополнительного образования присутствует широкий выбор эффективных практико-ориентированных программ. Так, в ПГНИУ это магистерские программы «Аудит и финансовый анализ бизнеса», «Управление проектами», «Управление организациями здравоохранения». Выпускниками программ становятся представители таких компаний, как «ЛУКОЙЛ», «Nestle», Сбербанк, KPMG, «Торговый дом „Метафракс“», «Эксперт-Аудит», «Инвест-аудит» и другие. Программы популярны и у заместителей главных врачей, руководителей административных и хозяйственных структур в медицинских учреждениях Пермского края.

На экономическом факультете ПГНИУ работает также программа «Двойной диплом», предлагающая два варианта. Первый — совместно с Манчестер Метрополитен Университет (MMU, Великобритания, Манчестер) в рамках совместной магистерской программы «Международный бизнес» (ПГНИУ) и «Project Management» (MMU). Второй — это сотрудничество с Kedge Business school (Франция, Париж, Марсель). Программы предполагают параллельное обучение в Перми, а также в Манчестере, Париже и (или) Марселе. «Все студенты получают ученую степень магистра зарубежного вуза-партнера с выдачей международного диплома»,— утверждает Михаил Городилов.

Больше практики и узкая специализация Сегодняшний кризис образовательных бизнес-программ — кризис переоценки форм обучения, которые были на рынке в предшествующий период, лет 15–20 назад. «Они себя во многом исчерпали. В них еще есть потенциал, но есть и ряд параметров, не отвечающих сегодняшнему дню. Мы сейчас отрабатываем формат результативно ориентированной подготовки руководителей, подготовки на основе реальных проектов — «обучение действием». Это требование практики — ближайшее будущее таких форматов подготовки», — говорит Николай Акатов. Вместе с тем он отмечает, что МВА — содержательная подготовка современных руководителей и запрос на нее по-прежнему остается. «Сам бренд МВА проверен десятилетиями, он не пропадет и не должен потерять своей актуальности»,— считает он.

Эксперты не исключают, что МВА ждет реформа, в результате появятся новые типы образовательных бизнес-программ, которые будут наиболее полно отвечать современным требованиям подготовки руководителей. «Произойдет специализация МВА и она будет пользоваться большой популярностью у малого и среднего бизнеса. Например, появятся программы управления маркетингом, персоналом, логистикой. Потому что рынку сейчас нужны узкие специалисты, а как такового управленческого образования у нас в стране не дают»,— подчеркивает Александра Гуляева.

АЛИНА КОМАЛУТДИНОВА