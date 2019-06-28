На районах поставят эксперимент

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг заявил, что районные администрации в Ульяновске себя изжили, их надо реформировать и создать государственные управляющие компании, отвечающие за содержание районов, а также выстроить систему контроля и надзора за благо­устройством. Губернатор пообещал, что займется реформированием в ближайшее время. Эксперты признают, что действующая система малоэффективна, однако пока осторожны в оценках будущей структуры.

В четверг, после объезда районов Ульяновска, губернатор региона Сергей Морозов на совещании в Засвияжском районе, которым руководит его сын — Михаил Морозов, заявил, что в Ульяновске «необходимо провести реформу, цель которой — изменить систему управления». По мнению губернатора, «те администрации районов города, которые были созданы, сегодня себя изжили», «это огромное количество чиновников, которые не справляются со своими задачами», «в любом микрорайоне — неухоженные и брошенные территории». «Поэтому необходимо реформировать администрации районов и создавать государственные управляющие компании, отвечающие за содержание территорий. Кроме того, нужно выстроить систему контроля и надзора за благоустройством»,— заявил Сергей Морозов после совещания на своей странице в Facebook.

Как будет произведено реформирование, сохранятся ли администрации районов с их главами, какие средства и права будут переданы районной администрации, пока неизвестно. По словам первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, «поставлена задача, и предстоит проработать все варианты, как это будет выстроено юридически и административно». «Сейчас нет необходимости рассуждать, кого убрать или что расформировать. Задача одна: для качественного содержания территории у районных администраций города нет ничего — ни специальной техники, ни людей — все это сконцентрировано в муниципальных предприятиях, подчиненных администрации города, а это не всегда эффективно. Мы изучали опыт других регионов и Москвы и полагаем, что важно, чтобы глава района имел если не отдельно созданное предприятие, то хотя бы филиал муниципального, чтобы вся ответственность лежала на руководстве района, чтобы он понимал, какие у него есть силы и средства»,— сказал господин Тюрин.

«Все замечания губернатора объективны, мы согласны, что это один из самых сложных моментов в управлении. Все предложения мы проработаем в соответствии с инициативами губернатора»,— сказал „Ъ“ и.о. первого заместителя мэра Ульяновска Михаил Сычев. По его словам, прорабатываются разные варианты, и пока еще не определено, как это будет — «либо это будут просто бюджетные ассигнования на администрацию района, либо это будет государственная управляющая компания». «Для главы района важно наличие рабочей силы. И если за ним будет закреплено нужное количество людей и техники, тогда он и с проблемами содержания территории справится. А какая будет организационно-право­вая фор­ма у компаний, отвечающих за уборку и содержание территорий, в каком виде сохранятся администрации — это вопрос второй. В любом случае главы администрации районов нужны — они находятся в непосредственном контакте с населением, а как они будут называться — директорами управляющих компаний района или еще как-то, останутся они заместителями главы города или нет — это не настолько судьбоносный момент»,— сказал господин Сычев, отметив, что реформа, направленная на совершенствование системы содержания территорий районов города, потребует дополнительных бюджетных средств, «всего на содержание всех внутриквартальных дорог, тротуаров, газонов, парков, скверов требуется около 240 млн руб. в год». Губернатору, по словам заммэра, будет предложено несколько вариантов реформирования, ожидается, что предложения подготовят «в ближайшие ­неделю-две».

Заметим, что еще в 2010 году губернатор Сергей Морозов, критикуя работу глав районных администраций Ульяновска, уже высказывал гипотетическую идею — вообще ликвидировать районные администрации, «так хоть деньги можно сэкономить». Впрочем, тогда идея своего развития не ­получила.

На то, что у глав администраций районов Ульяновска «куча обязанностей и ответственности, но никаких прав и средств», сетовали в кулуарах нередко и сами главы. В 2011 году глава Заволжского района Ульяновска (до этого — достаточно известный бизнесмен) Александр Кузьмин добровольно покинул пост, проработав на нем год. Отставку он объяснял тем, что не смог выстроить в управлении района системность, «поскольку никаких средств и полномочий у главы нет», по каждой мелочи приходится решать вопросы через мэрию. «Раньше у районных администраций были свои средства и соответствующие полномочия — это основа системы управления. А сейчас все реальные рычаги ушли в мэрию»,— пояснял „Ъ“ господин Кузьмин, отмечая, что фактически у главы осталась роль диспетчера.

Председатель комитета по соцполитике, госстроительству и МСУ регионального заксобрания (в прошлом — глава Ленинского района Ульяновска) Сергей Шерстнев отмечает, что закон о местном самоуправлении не позволяет районам иметь свои бюджетные средства и распоряжаться ими, однако соглашается, что «если глава района за все отвечает, то у него должна быть и возможность управлять соответствующими средствами, как, к примеру, было в Саранске, где на каждый район в 2018 году было выделено по 100 млн руб. на ремонт фасадов, которыми, по сути, распоряжался глава района». «Главы районов и их сотрудники как никто другой знают ситуацию в районе, и они нужны. Но как реформировать при этом систему, я пока не знаю, а здесь надо быть осторожными, чтобы не наломать дров и не нарушить то хорошее, что есть»,— сказал председатель комитета, отметив, что подключится к этой работе.

Председатель Экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов допускает, что эффективность новой системы «может быть выше» за счет упрощения функций и более короткого плеча управления, «но это эксперимент, и пока это не доказано». «Пока подобных схем управления районами городов на территории России я не видел, но эксперимент интересный»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск