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Назначен новый министр экономического развития Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области принял решение назначить министром экономического развития региона Ивана Куцевляка, которого всего неделю назад представил правительству области как своего советника. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Куцевляк, как и Алексей Текслер, перешел в правительство области из Минэнерго РФ. До этого он занимал должности в органах исполнительной власти Саратовской области.

Сергей Смольников после ухода с должности министра экономического развития Челябинской области займет должность советника губернатора.

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