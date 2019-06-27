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28 июня, пятница
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Главные анонсы 28 июня
27/06
«Ашан» покидает ТРК «Московский» после мирового соглашения с собственником
27/06
Задержаны члены банды, напавшие на главу Росимущества по Самарской области
27/06
Правительство Санкт-Петербурга субсидирует авиаперелеты в Ульяновск
27/06
В Оренбуржье направят 150 млн рублей на обустройство контейнерных площадок
27/06
ФК «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Газовик»
27/06
В Самаре планируется капитально отремонтировать мост на ул. Земеца
26/06
Руководитель Роспотребнадзора Самарской области назначен врио главы Ингушетии
26/06
Изменена мера пресечения фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
26/06
Ульяновская гордума запретила видеосъемку на своих заседаниях
26/06
В Самаре ликвидируют автостоянку на ул. Аэродромной
26/06
Отключения воды в Оренбурге продлятся до 11 августа включительно
26/06
Силовики обнаружили у жителя Тольятти склад оружия
26/06
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства экстренной посадки учебного самолета в Оренбуржье
26/06
Дожди с грозами будут идти в Самарской области до конца рабочей недели
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В спорте побеждает дружба
Самара стала местом проведения VIII Российско-Китайских молодежных летних игр 2019 года
Ъ-Волга-Online
от
27.06.2019, 21:13
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Каким было открытие первого в Самаре фестиваля пианиста-виртуоза
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В Самаре прошел традиционный фестиваль близнецов
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В Самаре прошел парад Победы
На площадь Куйбышева вышли 27 воинских парадных расчета и 86 единиц техники
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Коммерсантъ
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия