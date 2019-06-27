Магия цифры

Восьмой Среднерусский экономический форум (СЭФ) пройдет в Курской области 26-27 июня. Впервые он состоится при бывшем руководителе Федерального дорожного агентства и экс-замминистра транспорта РФ Романе Старовойте, который возглавил региона в октябре 2018 года. Врио губернатора, которого политологи считают технократом, задал тон в том числе и программе СЭФ: она целиком будет посвящена теме цифровизации и призвана выяснить, каким образом современные IT-решения могут улучшить жизнь в регионах.

Тематически восьмой Среднерусский экономический форум наиболее перекликается с шестым форумом: в 2017 году также обсуждались проблемы цифровизации в системе госуправления, развитии промышленности и агропромышленного комплекса, улучшении качества жизни населения. Однако в рамках СЭФ-2019 смотреть на эти и другие аспекты будут более детально, так как тема цифровизации сегодня находится под пристальным вниманием президента Владимира Путина. В том числе в 2019–2024 годах запланирована реализация национального проекта «Цифровая экономика», призванного среди прочего создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, которая должна быть доступна для всех.

По словам главы Курской области Романа Старовойта, цифровая экономика станет основой для успешной реализации всех нацпроектов, а для этого «необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал, перевернуть привычные представления о традиционных схемах работы, настроить на новую “цифровую” реальность законодательство». Как отметил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, «в основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека и гражданина, на свободу и достоинство»: «Справедливым может считаться только то общество, которое дает человеку перспективу развития и самореализации».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков уверен, что такие понятия, как «искусственный интеллект», «большие данные», «блокчейн», «дополненная реальность», переходят из сферы фундаментальных исследований «в набор практических инструментов, которые повышают производительность труда, качество управления государством и бизнесом, экономический рост, а в конечном счете – уровень жизни людей». «Цифровая трансформация меняет бизнес-модели, взаимодействие между обществом и государством, меняет психологию потребителей. Она влияет на то, как мы работаем, отдыхаем и общаемся. Цифровая трансформация — это не только про технологии, но и про изменение мышления и культуры на предприятиях, в госуправлении, образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, сельском хозяйстве», – считает чиновник.

Будущее для всех

Все эти темы и будут обсуждаться на СЭФ. При этом, в отличие от форумов прошлых годов, которые также нередко проходили в два дня, второй день будет также посвящен обсуждениям проблем, а не культурной программе для участников. Большой блок мероприятий направлен на внедрение IT-решений в социальную сферу. Так, чиновники и предприниматели поговорят о цифровых практиках для улучшения сфер ЖКХ, экологии и транспорта: внедрении информационных систем в работу управляющих компаний, реализации мусорной реформы, установки «умных» остановок и многом другом.

«Умные остановки» являются одной из главных составляющих концепции «умного города» – города, в котором с помощью цифровых технологий создается комфортная и безопасная среда. На специальной сессии эксперты обсудят, как увязать все возможные IT-решения в единое целое, а также отдельное мероприятие будет посвящено концепции «Безопасный город». Еще одной серьезной сферой, в которой необходимо внедрение цифровых технологий, является здравоохранение – будут обсуждать лучшие практики «бережливой поликлиники», призванной сэкономить ресурсы и время в работе медучреждений и объединение всех медорганизаций в «единый медицинский цифровой контур». Все эти проблемы стоят перед властями, и им необходимо искать также новые способы управления: об этих практиках также поговорят на СЭФ.

Конечно, одной социальной сферой дело не ограничится – на форуме также запланировано множество мероприятий для представителей бизнеса. При этом будут затронуты как локальные, так и глобальные темы: например, цифровая трансформация финансовых рынков, перед которыми благодаря новым технологиям появились не только новые возможности, но и угрозы. Одним из событий станет круглый стол по внедрению цифровых решений в агропромышленный комплекс, так как IT являются одним из важных инструментов перехода на так называемое зеленое сельское хозяйство. «В традиционной парадигме сельхозпроизводства, с одной стороны, существует низкая или нестабильная доходность, а с другой — десятки не контролируемых участниками рынка факторов. Даже простой человеческий фактор (допустим, ошибки в расчетах) — тоже часть этой парадигмы. Цифровизация полностью исключает человеческий фактор: все считается по модели, технических ошибок нет. Система позволяет выбрать из нескольких вариантов один, оптимальный. И в итоге сохранить маржу на положительных уровнях», – отмечает модератор мероприятия редакционный директор проекта «Агроинвестор» Николай Лычев.

Практически весь день эксперты посвятят проблемам цифрового производства: трансформации промышленных предприятий и развитию производства электронной компонентной базы. Для этого также необходимы и новые кадры – эта проблема всегда будет актуальна, но пути ее решения также поищут на СЭФ. И, безусловно, цифровая трансформация, по мнению организаторов форума, станет одним из драйверов развития малого бизнеса, что также нашло отражение в программе 2019 года. В том числе малый бизнес может заработать на туризме. По мнению модератора стратегической сессии «Цифровой туризм», президента делового клуба «Наследие и экономика» Дмитрия Ойнаса, «в новых условиях экономики цифровые продукты или услуги усиливают процесс получения впечатлений у туристов и облегчают процесс коммуникаций».

А подытожит представленные выводы и наработки панельная дискуссия «Цифровой регион» с участием врио губернатора Романа Старовойта.

Народные технологии

К развитию цифровых технологий в регионе планируется привлекать не только уже известные на рынке компании, такие как, например, ГК «Ланит», с руководством которой Роман Старовойт подписал соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, но и молодых разработчиков. В рамках СЭФ организован конкурс «Цифровое волонтерство» для начинающих программистов. Каждая команда – а по условиям конкурса это могут быть команды из вузов и IT-компания от двух до пяти человек не старше 30 лет – должна реализовать какую-либо IT-задачу для конкретной социальной организации и в дальнейшем передать эту разработку на безвозмездных условиях. Цель конкурса – помочь сельским учреждениям, детским домам, библиотекам, культурным учреждениям, хосписам и другим организациям создать необходимые для них IT-решения и выявить наиболее талантливых и перспективных специалистов. При этом для удобства команды могли воспользоваться реестром благотворительных цифровых задач, сформированных оргкомитетом СЭФ. Итоги конкурса подведут в рамках форума 27 июня.

Кроме того, в рамках форума также запланирована презентация так называемой народной стратегии развития Курской области. Этот документ станет завершающим этапом работы инициированных врио губернатора Романом Старовойтом «Мастерских проектов», в которых любой желающий мог внести свои предложения по улучшению ситуации в экономике, здравоохранении, образовании, городской среде и дорожной сфере региона. Почти по каждому из этих направлений предложено по несколько десятков разнообразных решений, многие их них в том числе касаются цифрового развития. Например, в сфере образования может быть внедрен проект «Яндекс.Лицей», в рамках которого школьников бесплатно обучают программированию, открыты базовые кафедры «Яндекса», Mail.ru Group, Сбербанка, Intel, IBM, SAS, Microsoft, Samsung и других лидеров IT-рынка в курских вузах, организован центр «КиберМир», в котором будут выявлять талантливую молодежь через структуру киберолимпиад, в том числе соревнования по компьютерному взлому.

Еще одним мероприятием, формально не связанным с основной программой СЭФ, станет благотворительный марафон «Мир детства». Эта масштабная благотворительная акция для помощи семьям с детьми, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-сирот, детей-инвалидов и тяжелобольных детей, проводится в регионе более 11 лет. Впервые в рамках СЭФ пройдет забег «Мир детства» на 5 км. Он начнется в 7 ура в парке им. 50-лет ВЛКСМ «и призван акцентировать внимание на формировании в регионе спортивного и здорового образа жизни». После этого Роман Старовойт, нередко устраивающий пробежки, к которым может присоединиться любой желающий, проведет открытый диалог с участниками форума.