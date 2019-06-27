Мэр Белгорода поручил обеспечить минимальные зарплаты в 25 тыс. рублей

Глава Белгорода Юрий Галдун поручил своим заместителям в течение 2019 года обеспечить МРОТ работников местных организаций на уровне «не ниже установленного федеральным законодательством размера». Согласно подписанному господином Галдуном распоряжения, опубликованному на сайте горадминистрации, сотрудникам курируемых организаций предлагается повысить зарплату на 5%. Работники списочного состава организаций, а также оформившие договор с ИП, должны будут зарабатывать не менее 25 тыс. руб. в месяц.

В крупных предприятиях со средней численностью работников более 100 человек — не менее 33 тыс. руб. Контролировать исполнение распоряжения должен вице-мэр по экономике и племянник губернатора Евгения Савченко Михаил Савченко. В мэрии “Ъ-Черноземье” уточнили, что в результате этой меры прогнозируют и дополнительные поступления в бюджет в размере 43,7 млн руб.: «В этом распоряжении нет сенсации, такая задача ставится по муниципалитетам ежегодно».

С подобной позицией не согласились опрошенные “Ъ-Черноземье” предприниматели. Так, гендиректор и учредитель ООО «Стройтехнология» Андрей Свинарев считает, что «чем меньше власти вмешиваются в работу предприятия сверху, тем лучше»:

«Не от хорошей жизни предприниматели платят маленькие зарплаты. Кроме того, есть ряд низкоквалифицированных специальностей, в рамках которых люди, к примеру, заняты по полдня. Уровень зарплат — это дело работника и его нанимателя. Если они договорились на определенную сумму, как тут вмешиваться? Это может быть только рекомендацией. Но мы же знаем, что любая рекомендация легко может перейти в принуждение».





Гендиректор ЗАО «Белгородразнобыт», председатель ассоциации «Ремесленная палата Белгородской области» Николай Забуга расценил инициативу властей как «выкручивание рук»: «Более 30 лет руковожу предприятием. Было 400 человек, стало меньше, ужались. Я заинтересован, чтобы мои работники получали нормальную зарплату. Но дело в том, что с 2013 года, когда подняли страховые взносы с 14 до 34%, предприятия перестали нормально развиваться. В сфере услуг сразу же пошел отток работающих, люди начали хитрить, выдавать зарплаты в конвертах. На одного работающего, за которого платят налоги, три-четыре человека — фрилансеры». «С 1 июля вводят онлайн-кассы в сфере услуг, в которых нет необходимости, а это считай еще один налог. Нам сейчас очень сложно работать, платить такие деньги нечем»,— добавил предприниматель.

Мария Литвинова, Ирина Лобанова