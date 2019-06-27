Эксперты не нашли оснований для приостановки строительства ЖК «Легенда» в Петербурге

Специалисты СПб ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» посчитали, что основания для приостановления строительства ЖК «Легенда» отсутствуют. Такое решение принято на основании анализа проведенного мониторинга по состоянию на 20 июня, сообщает АБН.

Ранее против строительства, которое осуществляет компания LEGENDA, выступили жители соседних жилых домов. В одном из них, расположенном по адресу второй Муринский проезд, дом 24, даже появилась трещина.

В настоящее время специалисты Центра экспертно-технологического сопровождения продолжают следить за состоянием домов, расположенных вблизи строящегося 23-этажного жилого комплекса.