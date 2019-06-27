Чиновника избили за деньги

В Самарской области силовики задержали семерых подозреваемых в нападении на руководителя Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Инцидент произошел 10 ноября 2018 года. Чиновнику, на тот момент занимавшему пост врио главы Росимущества по городу Москве, нанесли ножевые ранения и жестоко избили в его собственном доме.
По данным следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Самарской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было проверено более 2 тыс. владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления. В результате силовики вышли на преступное сообщество, члены которого были задержаны 25 и 26 июня.
В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Двое из них дают признательные показания. На видео, распространенном региональным управлением СКР, один из подозреваемых рассказывает подробности инцидента. Этот задержанный очень похож на человека, зарегистрированного в соцсети в «ВКонтакте» как Павел Немов. Он заявил, что «во время совершения нападения должен был присматривать за другими членами семьи, чтобы никто не убежал и не кричал». Подозреваемый также сообщил, что поучаствовать в нападении ему предложил Василий Грак, не раскрывая подробностей и имен.
Злоумышленники рассказали следователям, что в зависимости от роли каждого за совершенное деяние получили денежное вознаграждение в размере от 125 тыс. до 150 тыс. руб., а телесные повреждения наносились арматурой дубинками и ножом. Задержанный Андрей Филимошин, являющийся предполагаемым посредником, свою причастность к совершению преступления отрицает.
Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц, а также их сообщники Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев подозреваются в совершении других заказных нападений, за это они получили от 40 тыс. до 200 тыс. руб. В связи с этим следствием возбуждены новые уголовные дела.
Двое подозреваемых заключены под стражу на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов банды. Расследование всех уголовных дел продолжается.
Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 года он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве. В марте 2019 года чиновник вернулся на свой прежний пост в Самарской области. По данным СМИ, отъезд господина Кинжабаева в Москву был командировкой.
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