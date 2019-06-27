Чиновника избили за деньги

В Самарской области силовики задержали семерых подозреваемых в нападении на руководителя Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Инцидент произошел 10 ноября 2018 года. Чиновнику, на тот момент занимавшему пост врио главы Росимущества по городу Москве, нанесли ножевые ранения и жестоко избили в его собственном доме.

По данным следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Самарской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было проверено более 2 тыс. владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления. В результате силовики вышли на преступное сообщество, члены которого были задержаны 25 и 26 июня.

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Трое из семерых задержанных подозреваются в непосредственном нападении на чиновника. По информации следствия, это Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц.

Двое из них дают признательные показания. На видео, распространенном региональным управлением СКР, один из подозреваемых рассказывает подробности инцидента. Этот задержанный очень похож на человека, зарегистрированного в соцсети в «ВКонтакте» как Павел Немов. Он заявил, что «во время совершения нападения должен был присматривать за другими членами семьи, чтобы никто не убежал и не кричал». Подозреваемый также сообщил, что поучаствовать в нападении ему предложил Василий Грак, не раскрывая подробностей и имен.

Злоумышленники рассказали следователям, что в зависимости от роли каждого за совершенное деяние получили денежное вознаграждение в размере от 125 тыс. до 150 тыс. руб., а телесные повреждения наносились арматурой дубинками и ножом. Задержанный Андрей Филимошин, являющийся предполагаемым посредником, свою причастность к совершению преступления отрицает.

Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц, а также их сообщники Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев подозреваются в совершении других заказных нападений, за это они получили от 40 тыс. до 200 тыс. руб. В связи с этим следствием возбуждены новые уголовные дела.

Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность чиновника.

Двое подозреваемых заключены под стражу на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов банды. Расследование всех уголовных дел продолжается.

Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 года он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве. В марте 2019 года чиновник вернулся на свой прежний пост в Самарской области. По данным СМИ, отъезд господина Кинжабаева в Москву был командировкой.

Андрей Сазонов, Самара