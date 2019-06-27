В Петербурге для нужд академии СКР отремонтируют здание Военной коллегии

Главгоэкспертиза по Санкт-Петербургу вынесла положительное заключение после изучения документации на проведение капитального ремонта в зданиях Военной коллегии, которые после проведения работ планируется использовать в целях академии Следственного комитета РФ.

В проекте предусмотрены демонтаж и замена аварийных конструкций, которые, как отметили в ведомстве, необходимо выполнять вручную. После проведения ремонта в зданиях будут обустроены учебные классы, общежитие, лаборантские и служебно-технические помещения академии СК РФ.

Анастасия Шумова