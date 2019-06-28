Подтопленцам расширили географию

Заксобрание Краснодарского Края в окончательном чтении приняло закон «О мерах господдержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилья в результате ЧС». В документе прописано, кто именно имеет право на помощь государства, и конкретизирован размер площади, которую могут получить подтопленцы. Например, закон отныне позволяет выделять компенсации гражданам, имеющим иное жилье или проживающим по соцнайму. Важно также, что закон вводит возможность покупать жилье в других районах края. Финансировать затраты будет краевой бюджет. Правозащитники отмечают важность закона, но заявляют, что документ требует доработки.



Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон «О мерах господдержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС». Документом закреплена возможность выделять из краевой казны местным бюджетам субсидии на социальные выплаты гражданам для приобретения нового жилья взамен разрушенного стихией. При этом жилье, находящееся в зоне риска, гражданин обязан будет передать муниципалитету. Закон включает нормы, которые позволят обеспечить пострадавших и членов их семей жильем, аналогичным тому, которое было утрачено вследствие ЧС. В том числе предлагается распространить меры господдержки не только на единственное жилье. Правда, лишь в том случае, если его площадь будет менее нормы, установленной муниципалитетом.

В целях полного отселения граждан с территорий, подверженных повторному затоплению, депутаты расширили категорию лиц, имеющих право на получение господдержки. Теперь помощь от государства положена и гражданам, проживающим по договорам соцнайма. Финансировать затраты планируется из краевого бюджета. При этом в окончательном чтении депутаты отменили норму, согласно которой гражданам предполагалось разрешить приобретать жилье только в Апшеронском, Туапсинском и Сочинском районах,— ранее правозащитники называли ее антиконституционной.

Следующим шагом, по мнению парламентариев, может стать расселение людей из зон, подверженных ЧС. По словам председателя заксобрания Юрий Бурлачко, нужно исключить ситуацию, при которой жилье из года в год подвергалось разрушениям. «В крае есть зоны, подверженные наводнениям и подтоплениям. В некоторых из них такие события происходили не раз. Всегда это влекло за собой, как минимум, большие имущественные потери. Люди лишались жилья, имущества, пропадал урожай. Но бывало и гораздо хуже, когда все заканчивалось человеческими жертвами»,— сказал спикер краевого парламента. Господин Бурлачко также отметил, что для того, чтобы трагедии не повторялись, нужно проводить постепенное отселение жителей из потенциально опасных мест. По его словам, работу необходимо начать с объективного определения таких территорий и составления перечня граждан, которые нуждаются в помощи в первую очередь.

В ночь на 7 июля 2012 года сильнейший паводок затопил 7,2 тыс. жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. Несколько микрорайонов в Крымске были стерты с лица земли, погибли, по официальным данным, 172 человека, из них 153 — в Крымске. Ущерб от наводнения, по оценке властей Краснодарского края, составил не менее 20 млрд руб. Около 1,7 тыс. домов были полностью разрушены. После этого на территории региона неоднократно сотни домов оказывались подтоплены. Осенью 2018 года очередное наводнение произошло в Туапсинском районе. Власти края оценили ущерб от стихии в 3,5 млрд руб. Пострадавшими признали более 2,5 тыс. домов, в которых жили более 7 тыс. человек. Из-за компенсаций люди судятся до сих пор.

Правозащитник Евгений Витишко, занимающийся помощью подтопленцам, говорит, что в принятом законе есть пробелы, мешающие его исполнению на практике. «Во-первых, в нем совершенно не прописана процедура получения поддержки. Он не дает понимания, на каких условиях и каким образом возможно получить сертификаты и компенсации. Нет никакой дорожной карты. Сейчас ситуация обстоит так, что жилье предлагают далеко не новое. В процессе приобретения возникает множество проблем с квартирно-правовой службой, опекой, министерством ГО и ЧС Краснодарского края и другими службами, которые лезут во все процессы и порой сделку совершить невозможно. Справедливости ради нужно отметить, что люди зачастую снова покупают жилье прямо у рек, в зоне подтоплений»,— пояснил господин Витишко. Он добавил, что хотя к принятым поправкам относится негативно, в целом закон необходим. «Его доработка займет, по моему мнению, долгие годы, но идея замечательная: переселять людей из зон подтопления, безусловно, необходимо»,— сказал правозащитник.

Елена Рыжкова