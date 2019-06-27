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Фото: Skoda

Skoda сделала Kodiaq RS для полиции

Компания Skoda представила специальную версию спортивного кроссовера Kodiaq RS — полицейское исполнение модели.

Автомобиль с 240-сильным 2-литровым турбодизелем, 7-ступенчатой коробкой передач DSG и полным приводом отличается от базовой версии специальной окраской и проблесковыми маячками, которые установлены на крыше, а также в передней и задней частях кузова. В салоне появилась встроенная система радиосвязи, а управление спецсигналами «зашито» в штатную мультимедийную систему.

Напомним, Skoda Kodiaq RS стала первым в истории марки спортивным кроссовером и самой мощной дизельной моделью в линейке чешского автопроизводителя.

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