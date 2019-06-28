«Сибантрацит» вооружился щитами

Несмотря на отсутствие твердых договоренностей с ОАО РЖД, «Сибантрацит» Дмитрия Босова продолжает развивать подготовку к строительству Северомуйского тоннеля-2. Компания заключила контракт на проектирование скального тоннелепроходческого комплекса (ТПК) и закупку за $74 млн двух таких машин с американской The Robbins Company. Уже через год они должны поступить заказчику.

ООО «Северомуйский тоннель-2» (проектная компания, учрежденная «Сибантрацитом») заключило с американской The Robbins Company контракт на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) марки Сrossover XRE, предназначенного для строительства второй очереди Северомуйского тоннеля, сообщила компания. Проектирование должно быть завершено до 30 сентября. Также, сообщает проектант, стороны подписали соглашение об изготовлении и поставке двух проектируемых ТПК Сrossover XRE общей стоимостью $74 млн, срок поставки составит десять месяцев.

Как поясняет компания, проходка Северомуйского тоннеля-2 длиной 15 км начнется с обеих сторон трассы двумя проходческими щитами Сrossover. По словам гендиректора ООО Вадим Бугаев, использование этой техники позволит «построить новый тоннель на БАМе ускоренными темпами».

О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля речь зашла на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа 2018 года. Как говорил глава ОАО РЖД Олег Белозеров, это «бутылочное горлышко на БАМе», и если построить второй тоннель (это займет, отмечал он, десять лет), то появится возможность «провозить не 16 млн, а 100 млн т грузов» (см. „Ъ“ от 30 августа 2018 года). Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ) оценил эту работу в 261 млрд руб. (см. „Ъ“ от 26 ноября 2018 года).

В мае замгендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров уточнял, что, по предварительным расчетам, стоимость тоннеля составит 120 млрд руб., срок строительства — восемь лет.

В свою очередь, Дмитрий Босов, в августе прошлого года уведомивший ОАО РЖД о готовности «Сибантрацита» участвовать в строительстве тоннеля самостоятельно или на условиях партнерства с ОАО РЖД в обмен на приоритетный доступ к его инфраструктуре (см. „Ъ“ от 27 сентября 2018 года), а в марте нынешнего года, как сообщали «Ведомости», написавший об этом Владимиру Путину, в начале июня оценивал стройку менее чем в 60 млрд руб. Он отмечал, что предполагается заключение концессионного соглашения, в конце строительства тоннель будет передан ОАО РЖД. Срок окупаемости господин Босов оценивал в семь-десять лет. Еще в апреле компания объявила о начале работ по строительству тоннеля. Однако в ОАО РЖД отмечали, что стороны пока далеки от финальных договоренностей (см. „Ъ“ от 23 апреля).

Наталья Скорлыгина