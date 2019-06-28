Самолету не хватило полосы В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание, погибли пилот и техник

В результате авиакатастрофы в поселке Нижнеангарск, расположенном на северном побережье Байкала, погибли командир корабля и техник, более чем 30 пассажирам потребовалась медицинская помощь, четверо госпитализированы. Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск и затем должен был направиться в Иркутск. Однако на подлете к Нижнеангарску у машины отказал один из двигателей. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

В четверг утром Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. На борту находились 43 пассажира и четверо членов экипажа. Сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарска горит самолет, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в 10:30 по местному времени (5:30 мск).

После того как машина врезалась в препятствие и загорелась, люди начали спешно выпрыгивать из самолета. Очевидцы рассказывали, что аварийный выход в хвостовой части открыла стюардесса Елена Лапуцкая, она помогала пассажирам эвакуироваться. Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов воздушное судно покинули последними. В результате катастрофы самолет сгорел почти полностью, от него остался один хвост. Борт эксплуатировался с 1978 года, до 1991 года использовался в качестве летной лаборатории, а после уже был переоборудован в пассажирский лайнер.

В авиакатастрофе погибли командир корабля Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. По сообщению авиакомпании «Ангара», стаж работы Владимира Коломина — 34 года, он налетал 15,7 тыс. часов. Олег Барданов проработал в авиации 35 лет, у него 13,7 тыс. часов налета. 33 человека считаются пострадавшими, четверо госпитализированы. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.

Позже Росавиация заявила, что на подлете к Нижнеангарску экипаж Ан-24 подавал сигнал «Бедствие». «По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарска примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал „бедствие“»,— говорится в сообщении ведомства. После этого, по данным ведомства, аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.

Место катастрофы оцепили сотрудники полиции, там работают специалисты экстренных служб. Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте по факту катастрофы возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело было передано в Центральный аппарат комитета. В управлении „Ъ“ сообщили, что следователи выехали на место крушения самолета. Ространснадзор и прокуратура проведут внеплановую проверку авиакомпании, которой принадлежит Ан-24.

Свое расследование начала и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей Росавиации.

Семьи погибших пилотов получат по 2 млн руб. страховых выплат — от «Согаза», где была застрахована ответственность «Ангары» и Фонда социального страхования. Глава Бурятии заявил, что родственники погибших получат по 500 тыс. руб. из республиканского бюджета, пострадавшие — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Екатерина Еременко