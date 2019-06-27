Реконструкция сквера на Шуваловском проспекте начнется в 2020 году

Проект реконструкции северной части сквера на Шуваловском проспекте от Мебельной улицы до Богатырского проспекта будет завершен в 2019 году, запуск работ планируется на 2020 год. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В сообщении уточняется, что госконтракт на разработку проекта по благоустройству данной территории уже заключен. В парке планируется разместить альпийские горки, кустарники и декоративные деревья, удобные скамейки-диваны, скамейки-консоли с подсветкой, многоуровневую декоративную стену, детскую зону. Особое внимание при этом будет уделяться также набережной реки Глухарки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный выделит 4 млрд рублей на благоустройство 50 парков и скверов