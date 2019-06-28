Фамильное сходство до степени упрощения

В Кемерово суд огласил приговор 27-летнему Станиславу Тулееву, которого ряд СМИ называют внуком бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева. Как указывается в деле, в ноябре прошлого года молодой человек, ранее лишенный прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль нетрезвым. По ходатайству Станислава Тулеева, согласившегося с предъявленным обвинением, дело было рассмотрено по упрощенной процедуре. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на два года.



Кемеровский суд в особом порядке рассмотрел дело Станислава Тулеева, который обвинялся в том, что повторно сел за руль в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Скрин судебного решения от 7 июня 2019 года приводит местный интернет-ресурс «Открытый город».

Согласно материалам суда, впервые Станислав Тулеев попался сотрудникам ГИБДД пьяным весной 2018 года. В ночь на 4 марта 2018 года в курортном поселке Шерегеш автоинспекторы остановили Toyota Land Cruiser-200. Станиславу Тулееву, который управлял джипом, полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался без объяснений. На предполагаемого нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). На заседание мирового суда, который рассматривал административное дело, Станислав Тулеев не явился. Рассмотрев дело заочно, суд выписал ему штраф 30 тыс. руб. и лишил водительских прав на полтора года.

10 ноября 2018 года внимание автоинспекторов, патрулировавших улицы Кемерово, привлекла BMW пятой серии c госномером 001, которая двигалась по федеральной трассе Р255 «Сибирь». На этот раз на предложение пройти медицинское освидетельствование господин Тулеев ответил утвердительно. Алкотестер показал 0,0 промилле, однако водителю все равно предложили проехать в наркодиспансер. Психиатр-нарколог, проводивший экспертизу, определил опьянение. В отношении Станислава Тулеева завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.

Ознакомившись с материалами дела, Станислав Тулеев согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о его рассмотрении в суде по упрощенной процедуре — суд не исследует добытые следствием доказательства и назначает наказание не более двух третей от максимального. Представитель прокуратуры не возражал против этого ходатайства. В итоге весь судебный процесс уложился в пару заседаний. Группа адвокатов Станислава Тулеева просила закрыть дело клиента «в связи с его деятельным раскаянием», но суд им в этом отказал. Как отметил в своем решении судья Заводского райсуда Кемерово Евгений Рыбников, «прекращение дела не будет способствовать целям исправления и перевоспитания Тулеева С.А. и предупреждения совершения им новых преступлений». В итоге суд назначил ему штраф 200 тыс. руб. (минимальное наказание по этой статье) и лишил на два года права управления транспортом. Адвокат Иван Севостьянов отказался от комментариев.

Как указывают СМИ, Станислав Тулеев является сыном Андрея Тулеева, который погиб в мае 1998 года в Ташкенте в результате ДТП, и внуком Амана Тулеева, бывшего губернатора Кузбасса. В правоохранительных органах не подтвердили, но и не опровергли это родство.

Илья Николаев