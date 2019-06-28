Жизнь еще теплица

Алтайский край нашел арендатора для крупнейшего в Сибири тепличного комплекса «Индустриальный». ГК «Горкунов» готовится подписать соглашение об аренде и обещает вложить в модернизацию до 1 млрд руб. При этом арендатор намерен задействовать только треть существующих теплиц. В результате ОАО «Индустриальный» будет ликвидировано, половина трудового коллектива будет сокращена. Оставшееся имущество чиновники планируют продать. По мнению экспертов, значительное увеличение производства заставит ГК «Горкунов» искать новые рынки сбыта.



Власти Алтайского края планируют передать в аренду ГК «Горкунов» один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов, ОАО «Индустриальный», находящийся в собственности региона. Чиновники рассчитывают, что на площадке «Индустриального» появится конкурентоспособное производство. Проект договора аренды с новосибирским ООО «Тепличный комбинат "Толмачевский"» (входит в ГК «Горкунов») находится на согласовании, подписать его стороны планируют до 15 июля.

«Индустриальный» — один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов. Общая площадь земель сельхозпользования — 129,7 га, из них закрытого грунта — 23,63 га. Комплекс ежегодно производит 8–9 тыс. т овощей. На долю «Индустриального» приходится 90% всех производимых в Алтайском крае овощей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия составила 710,8 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

В конце прошлого года алтайские власти пытались продать 100% акций «Индустриального» за 1,3 млрд руб. Однако заявок на торги не поступило. Позднее глава региона Виктор Томенко исключил «Индустриальный» из плана приватизации на 2018–2020 годы. В краевом минсельхозе считают, что череда торгов могла негативно отразиться на предоставлении предприятию кредитных ресурсов.

В 2017 году, как следует из отчетности «Индустриального», компания начала реализацию трехлетнего инвестпроекта по модернизации инфраструктуры, который предполагал строительство системы электроснабжения 9 га теплиц и реконструкцию 3 га теплиц. Инвестиции в проект в 2017 году составили более 150 млн руб., в 2018–2019 годах планировалось вложить 225 млн руб., до 2022 года — 571,2 млн руб. Как рассказал “Ъ” генеральный директор «Индустриального» Михаил Комиссаров, в 2018 году инвестиции практически не осуществлялись, проект был заморожен.

По оценкам краевых властей, сегодня на модернизацию производства «Индустриального» необходимо более 1 млрд руб. «Уже в этом году "Толмачевский" планирует организовать на площадке "Индустриального" устройство системы досвечивания теплиц, строительство складских помещений с цехом фасовки продукции, модернизацию котельной. В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей»,— говорится в сообщении краевого правительства. Реализация проекта позволит произвести уже в 2020 году 9,4 тыс. т овощей, в 2021 году — не менее 11 тыс. т.

В ГК «Горкунов» отказались от комментариев, отметив, что документы по сделке пока не подписаны. В состав группы входят два тепличных комплекса в Новосибирской и по одному — в Ярославской и Смоленской областях, строится два тепличных комплекса в Крыму.

Предстоящие преобразования потребуют оптимизации численности работников «Индустриального». «В связи с выводом нерентабельных площадей, совершенствованием системы теплообеспечения высвободится часть работников комбината»,— сказано в том же сообщении правительства. По данным управления по труду и занятости населения Алтайского края, около половины нынешнего трудового коллектива (561 человек) продолжат работу в «Индустриальном», им будут предоставлены социальные гарантии. «Все сотрудники уже уведомлены о том, что предприятие будет ликвидировано, что "Индустриальный" прекратит свою деятельность,— рассказала “Ъ” одна из сотрудниц компании.— Арендатор заинтересован в работе только на новых блоках теплиц. Это примерно треть от всего тепличного хозяйства комплекса».

Михаил Комиссаров подтвердил, что юрлицо будет ликвидировано, а в дальнейшем имущественный комплекс будет реализован на открытых торгах. «Аренда (для ГК "Горкунов".— “Ъ”) будет ограничена тем сроком, когда в процедуре ликвидации появится новый собственник. Арендатор намерен вкладывать существенные средства. Срок аренды рассчитан на то, чтобы средства были инвестированы и отработаны»,— сказал он.

Получив в пользование активы «Индустриального», ГК «Горкунов» существенно укрепит свои позиции в Сибири на рынке тепличных овощей, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. С выходом на полную мощность «Индустриального» на сибирские комплексы ГК «Горкунов» будет приходиться около 45 тыс. т продукции в год — огурцов, помидоров, салата, полагает эксперт.

По словам партнера консалтингового направления «Вальтер констракшн» Анастасии Владимировой, емкость рынка тепличных овощей в Сибири — 35 тыс. т в год. «Группе придется искать выходы на новые рынки сбыта или освобождать площади в тепличных комплексах для выращивания других культур — это могут быть высокомаржинальные овощи или цветы»,— говорит Илья Жарский.

Оксана Павлова