Нижегородцу вернули жизнь через полтора часа после клинической смерти

Врачи Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы (ССКБ) реанимировали 67-летнего мужчину в течение полутора часов после наступления клинической смерти, а затем срочно прооперировали. Сейчас пациент пришел в себя, его перевели из реанимации в палату для восстановительного лечения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в июне мужчина направился на плановую консультацию в поликлинику ССКБ, но около входа почувствовал себя плохо и упал. Сотрудник больницы, который оказался рядом, диагностировал у него клиническую смерть и начал проводить реанимационные мероприятия.

На каталке мужчину доставили в реанимационное отделение. По словам анестезиолога-реаниматолога Алексея Мясникова, «сердечная деятельность пациента восстанавливалась и опять прекращалась». Общее время реанимационных мероприятий составило час и пять минут, в операционную пациента доставили через час 25 минут после наступления клинической смерти. Сама операция продлилась около часа. Добавим, что обычно при наступлении клинической смерти на реанимационные мероприятия отводится около получаса, клетки мозга отмирают в течение 2-3 часов.

Анастасия Еремина