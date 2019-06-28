Без денег не скорая

Министерство здравоохранения Пензенской области объявило об удовлетворении 90% требований, которые им в мае выдвинули работники региональной станции скорой помощи. Чиновники сообщили об этом после очередной акции протеста медиков, пообещавших возобновить «итальянскую забастовку», если им не поднимут зарплату. Активисты профсоюза медработников «Действие» утверждают, что заявления о повышении зарплат остается «на уровне разговоров».

Правительство Пензенской области обещает поэтапно повышать зарплаты работникам ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». Решение принято вчера согласительной комиссией регионального министерства здравоохранения и представителей трудового коллектива учреждения. Обращение 135 сотрудников, поступившее в министерство здравоохранения региона в мае этого года, взяла на личный контроль врио министра здравоохранения области Оксана Чижова.

Напомним, акции протеста медработников начались 27 мая. Фельдшеры и анестезисты ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» начали бессрочную «итальянскую забастовку», то есть заявили о намерении вести работу только в строгом соответствии с инструкциями. Фельдшеры отказалась от работы в составе неполных выездных бригад. Анестезисты — от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога. Медики требовали повысить ставку работников скорой помощи с нынешних 16–17 тыс. руб. до среднего заработка по региону (26 тыс. руб., по майским данным пензенского госкомстата), увеличить число реанимационных бригад с пяти до восьми, вернуть сотрудникам отмененные ранее стимулирующие и компенсационные надбавки. Всего руководству министерства здравоохранения региона было выдвинуто 16 ­требований.

С 10 июня к протестной акции должны были подключиться водители Пензенской скорой помощи — они собирались отказываться от выхода на линию на автомобилях с техническими неисправностями. Акцию организовала пензенская «первичка» профсоюза работников здравоохранения «Действие».

С началом забастовки началась работа согласительной комиссии, в которую вошли представители медработников и правительства региона. Через два дня акция протеста была приостановлена в связи с тем, что обладминистрация согласилась выполнить требования.

Однако через месяц этого так и не произошло. В среду, 26 июня, в одном из гайд-парков, сквере им. Ф.Э.Дзержинского, состоялся массовый пикет медработников. В резолюции по итогам акции ее участники указали, что переговорный процесс с работодателем и властью «зашел в тупик»: «Выполнив часть самых необходимых наших требований, выдвинутых в ходе «итальянской забастовки», чиновники теперь заявляют, что у них нет денег, чтобы сдержать основное свое обещание. А именно — повышение заработной платы среднего медперсонала и водителей автомобилей скорой помощи на 1 ставку до уровня не менее 100% от средней зарплаты по региону». По данным протестующих, на удовлетворение требований медиков необходимо 400 млн руб. Работники пензенской скорой пригрозили возобновить «итальянскую забастовку» с 1 июля.

После последней акции протеста в правительстве региона заявили, что исполнение первого этапа намечено на 10 июля, когда сотрудникам начнут выдавать деньги за июнь. Чиновники подчеркнули, что 90% вопросов, поставленных медиками в майском обращении, уже решены.

Вчера главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев встретился с водителями скорой помощи, которым предложил с 1 июля перейти на помесячный подсчет сверхурочных часов работы (сейчас он ведется поквартально). Водители приняли предложение, оно вступит в силу после внесения изменений в документацию, на основе которой ведется работа учреждения.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отметил, что ряд требований (например, о ежемесячном подсчете сверхурочных часов у водителей) действительно удовлетворен, однако этого недостаточно для того, чтобы члены профсоюза отказались от протестов: «Мы скептически относимся к официальным обещаниям, нам нужен документ, который подтвердит, что требования удовлетворены. Это может быть соглашение, постановление правительства области, распоряжение губернатора — что угодно. Пока же разговоры о поэтапном повышении зарплат остаются только разговорами».

В правительстве региона утверждают, что областная станция скорой помощи работает в штатном режиме.

Марина Ковалева