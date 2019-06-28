В Нью-Джерси решили предотвращать передозировку наркотиков

Американский штат Нью-Джерси официально разрешил парамедикам, людям с медицинским образованием, приезжающим на экстренные вызовы, вводить наркоманам, пережившим передозировку, препарат бупренорфин.

Бупренорфин — производное тебаина, алкалоида опийного мака, мощное обезболивающее, которое в некоторых странах применяется в качестве заместительной терапии у опийных (героиновых) наркоманов. В этом как раз и состоит идея властей Нью-Джерси: они решили, что парамедики могут предлагать бупренорфин, то есть начинать заместительную терапию, сразу после того, как наркоман будет выведен из состояния передозировки, например при помощи опийного антидота налоксона.

Разумеется, речь идет о профилактике следующих передозировок. Беда в том, что в последнее время они стали причиной слишком многих смертей среди молодежи, и хочется придумать способ предотвратить такой исход. В США ничего подобного инициативе штата Нью-Джерси пока не наблюдалось, больше того, эксперты-наркологи были поражены смелостью властей, но признали, что идея имеет право на существование.

Главная причина того, что наркоман, даже переживший передозировку, продолжает употреблять психоактивные вещества, связана с тяжелой физиологической, психологической и социальной его зависимостью. Трудно пережить так называемую ломку — синдром отмены опиоидного препарата; здесь схожесть действия бупренорфина пригодится. Не менее сложно преодолеть психологическую привычку к эйфории, тут важную роль сыграет обезболивающий эффект. Наконец, социальная зависимость отчасти может быть преодолена необходимостью посещать официальные учреждения, чтобы получать заместительную терапию, и реабилитационные занятия, ее сопровождающие.

Будучи одним из трех препаратов, одобренных в США для лечения опиоидных зависимостей, бупренорфин стал центральным элементом борьбы с наркоманией. Показано, что лекарство — высокоэффективное средство для снижения смертности от передозировки и незаконного употребления наркотиков, но оно относится к опиоидным и должно находиться под строгим учетом.

Поэтому парамедики из Нью-Джерси будут направлены на специальное обучение, оно займет от 8 до 24 часов, чтобы научиться правильно назначать бупренорфин. «Мы исходим из предпосылки, что парамедики — благонамеренные и ориентированные на помощь пациентам люди,— говорит нарколог Дэн Чиккароне,— а комбинация из налоксона и бупренорфина позволит наркоманам с наименьшими страданиями выйти из тяжелого состояния».

Американцы — отнюдь не пионеры в бупренорфиновой заместительной терапии. Во Франции этот препарат вообще прошел процедуру дерегулирования, и власти страны фиксируют заметное снижение смертности от опийных передозировок.

Всего в программе Нью-Джерси будет задействовано 1900 парамедиков. Несмотря на то что они пройдут обучение, всякий раз для применения бупренорфина они должны будут получить подтверждение от врача, осуществляющего надзор за их работой.

Кирилл Кривов