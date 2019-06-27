Кофе становится все более полезным

Утренняя чашка бодрящего кофе, весьма вероятно, увеличивает способность организма сжигать жир.

В организмах млекопитающих содержатся два вида жира — так называемый белый жир, в клетках которого обнаруживается одна, но крупная жировая капля, и так называемый бурый жир, в клетках которого жировые капли мельче, но их несколько. В клетках бурого жира также много митохондрий, «энергетических фабрик», содержащих в мембранах значительное количество железа, что и обусловливает бурый цвет. Обилие митохондрий делает энергетические возможности бурого жира большими, чем белого; в значительных количествах бурый жир встречается у новорожденных и животных, впадающих в спячку, то есть как раз в тех ситуациях, когда нужно малыми силами поддерживать термостабильность организма. У взрослых млекопитающих, в том числе людей, бурого жира немного.

Так вот, по данным автора исследования, нутрициониста и врача общей практики Криса Гуннарса, кофе, особенно утренний, усиливает метаболизм бурого жира: ускоряется обмен веществ в целом, а еще снижается уровень холестерина в крови. Эффект от кофе похож на эффект от умеренной физической нагрузки, объясняет ученый.

Предположения, что кофе и кофеин в его составе могут иметь подобное действие, были и прежде, но Гуннарс нашел физиологическое объяснение. По его данным, кофеин блокирует действие аденозина — нуклеозида, входящего в состав аденозинтрифосфата (АТФ), универсального источника энергии в организме животных. Аденозин — нейротрансмиттер ингибиторного типа: его содержание в организме увеличивается во время продолжительного бодрствования и снижается во время и после сна. Кофеин же выступает антагонистом аденозиновых рецепторов мозга.

«Блокируя аденозин, кофеин интенсифицирует работу нейронов (что хорошо известно и без ученых) и убыстряет высвобождение других нейротрансмиттеров, таких как дофамин и норадреналин,— продолжает Гуннарс.— Человек начинает себя чувствовать более энергичным и бодрым, просыпается. Эффективность физических усилий в присутствии кофеина увеличивается на 11–12%!»

Мало того, стимулируя работу нервной системы организма, кофеин как бы посылает сигнал жировым клеткам, в основном бурым, что необходимо запускать расщепление жира и высвобождать энергию. Кофеин ускоряет метаболизм на 3–11%, констатирует Гуннарс.

Но все должно быть в меру, предупреждает он: кофе полезнее (с физиологической точки зрения) утром, и за день лучше не употреблять более трех чашек, иначе положительный эффект от кофе сойдет на нет или даже станет отрицательным.

Геннадий Личинский