На Дону экс-участкового приговорили к трем годам колонии за избиение задержанного

В Кагальницком районе Ростовской области бывшего старшего участкового уполномоченного Николая Чередниченко приговорили к 3 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий (п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в апреле 2018 года подсудимый в ОМВД по Кагальницкому району несколько раз ударил задержанного металлическим стулом. В результате потерпевший получил травмы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дарья Голякова