«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы депутатов Думы Ростова

В Ростове президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов на дополнительные выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва по четырем избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

По Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 1 выдвинута Валентина Колесникова, директор гимназии №34. По Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 2 — Виктор Чигвинцев, учредитель ООО «Бизон-Сервис», занимающегося оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. По Кировскому одномандатному избирательному округу № 11 — Никита Паремузов, владелец кафе ООО «Бургерная» в центре Ростова. По Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 14 — Александр Осяк, совладелец и гендиректор ООО «Проект Хорека», занимающегося дизайном.

Напомним, в сентябре в ростовской Думе освободились четыре мандата в связи с избранием депутатов гордумы в Законодательное Собрание Ростовской области.

Кристина Федичкина