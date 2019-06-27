В Ростове лже-застройщиков будут судить за хищение 85 млн рублей

Двух жителей Ростова будут судить за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые вместе с двумя сообщниками, один из которых скрылся от следствия, а другой умер, распространяли ложную информацию, что у них есть разрешение на строительство многоквартирных домов на пяти участках в Ростове. Подозреваемые предлагали вложить деньги в долевое строительство жилых комплексов по ул. Ректорская, 36, пер. Беломорский, 43«а», г. 2-ой Кольский, 16, ул. Огарева, 21/73. и пер. Зональный, 11. Таким образом с 2005 года по 2016 год злоумышленники похитили у 57 дольщиков более 85 млн руб.

На имущество обвиняемых и их близких родственников наложили арест. Дело направили в Ворошиловский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова