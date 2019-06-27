Российский зритель дождался «Курска»

В четверг в России вышел в прокат «Курск» от Люка Бессона. Владимир Мединский уже назвал картину спорной. Фильм о гибели подводной лодки в Баренцевом море снял датчанин Томас Винтерберг по книге британского журналиста, а европейская компания Люка Бессона его спродюсировала. О российской трагедии картина рассказывает с большим уважением, однако критики нашли в ней немало слабых мест. Иван Корякин — о достоинствах и недостатках фильма, а также о том, что говорят о фильме родственники погибших моряков.

«Лучше о России, чем сами русские, никто не расскажет» — можно было подумать, что это слова чиновника из Министерства культуры, но так сказал сам Люк Бессон. Его недавнее интервью о фильме «Курск» порталу «Будущее России. Национальные проекты» проникнуто уважением к российским морякам. С ним же, по словам продюсера, снят и фильм.

А с «Курском» по сюжету случилось то, что и описывает официальная версия: взрыв торпеды, пожар, столкновение подлодки с дном и еще один взрыв — скорее, человеческий фактор, нежели ошибка политиков, говорит кинообозреватель «Ъ» Юлия Шагельман: «Мы наблюдаем за моряками, которые сидят в этом отсеке, ничего не могут поделать и ждут, когда их спасут. А наверху идут переговоры, что с этим делать, и из-за командования их и не успевают спасти. Там практически не упоминаются российские власти. Самую высокую власть представляет российский адмирал, которого играет Макс фон Сюдов».

«Курск» — попытка российскую историю превратить в глобальную.

Это общий тренд в кино — не просто рассказать о «достоинстве и смелости» моряков, как говорит Бессон, но и сделать так, чтобы зритель из любой страны мог это понять и, главное, на себя примерить. В итоге западным критикам фильм скорее понравился, но ожидания российской публики он едва ли оправдает, говорит кинокритик изданий Esquire и «Медуза» Егор Москвитин: «Получается такой универсальный человек, который, наверное, мировому зрителю понятен, но зрителю, живущему именно в стране, где происходят события, кажущийся немного нелепым. То, насколько нелепым изображен быт российских моряков, быт маленького города — это все, конечно, бросается в глаза и мешает получать какое-то эмоциональное удовлетворение от драматургии этой истории».

Хотя лента могла вообще не появиться в российском прокате — на это мало кто рассчитывал, когда «Курск» показали на фестивале в Торонто. Ведь в фильме дети погибших отказываются руку адмиралу пожать. «Тема остается для нас очень чувствительной», — признал на днях Владимир Мединский. Министр культуры отдал картину на суд публике: дескать, «фильм спорный», но пускай решают зрители.

«Ъ FM» позвонил матери погибшего старшего лейтенанта Андрея Панарина Людмиле Панариной. Она для себя уже решила, что фильм смотреть надо.

«Я видела много фильмов о “Курске”, но не все они всегда дают результат положительный. Я ожидаю, конечно. Все-таки столько лет прошло после гибели наших ребят. А потом, там мой сын, конечно, очень хотелось бы увидеть, что и как.

Сейчас уже начинают все это забывать.

А ребята погибли, 118 человек, столько детей остались сиротами, столько жен остались без мужей, матери без своих сыновей. Надо, надо его показывать, обязательно надо», — говорит она.

Еще до премьеры «Курск», видимо, получил кредит доверия российского зрителя — в комментариях под трейлером оценили желание европейцев рассказать о гибели подлодки.

Сравнивать фильм все равно не с чем: российской ленты о российской трагедии еще не снято.