Кластерам готовят вычет

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили в первом чтении законопроект о применении на территории региона инвестиционного вычета по налогу на прибыль участников аккредитованных промышленных кластеров. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%, общая сумма не может превышать 60% расходов на модернизацию производства. Документ отправили на доработку, планируется расширить круг налогоплательщиков, имеющих право претендовать на инвестиционный налоговый вычет. Законопроект может быть принят областным парламентом в августе. Эксперты полагают, что экономический эффект от введения налоговой льготы будет небыстрым, но в будущем эта мера позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет Челябинской области.



Депутаты заксобрания Челябинской области приняли в первом чтении проект закона о применении на территории региона инвестиционного вычета по налогу на прибыль участников аккредитованных промышленных кластеров. С его помощью предприятия смогут уменьшить налог на прибыль на стоимость приобретенного оборудования или модернизации производства. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%, общая сумма не может превышать 60% расходов на обновление материальной базы. Вычет будет действовать восемь лет: с 1 января 2020 года до 31 декабря 2027 года. Однако налогоплательщикам придется выбирать — воспользоваться налоговым вычетом или продолжать получать возмещение расходов по приобретению и созданию амортизируемого имущества. Использовать сразу две эти меры поддержки будет нельзя.

Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству заксобрания региона Константин Захаров отмечает, закон не просто предоставляет налоговую льготу, но и стимулирует предприятия получать дополнительную прибыль, которую можно направить на модернизацию производства. Однако господин Захаров подчеркнул, что бизнес-сообщество не устраивает ограничение круга налогоплательщиков, имеющих право на инвестиционный вычет. «На сегодняшний день предложено распространить закон только на участников промышленных кластеров, но мне видится это ограничение конкуренции нецелесообразным. Так, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области и “Деловая Россия” высказываются за отмену этого узкого ограничения. Нужно найти такие формы стимулирования, которые не ущемляли бы свободу предпринимательской деятельности в регионе. До середины августа мы все предложения соберем и сформируем таблицу поправок, которые будем рассматривать на заседании законодательного собрания в августе»,— рассказал господин Захаров.

Правила применения инвестиционного налогового вычета внесены в Налоговый кодекс РФ с 1 января 2018 года. Норма предусматривает установление предельной величины вычета от 5%, общая сумма может составлять до 90% расходов на обновление материальной базы. Однако эти цифры регионы должны определить самостоятельно, в зависимости от экономической ситуации. Подобная мера поддержки применяется в 12 регионах России. Проект закона в Челябинской области с прошлого года разрабатывало министерство экономического развития региона. Планировалось, что его примут еще в марте. Однако в связи со сменой руководителя области этот процесс затянулся.

Сейчас в Челябинской области действуют два промышленных кластера — приборостроительный «Планар» и кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. На согласовании в Минпромторге РФ находятся документы на аккредитацию еще четырех — робототехники, арматурного, транспортного машиностроения и специальной экипировки.

Исполнительный директор ассоциации «ЮУПСК “Планар”» Александр Кузнецов рассказал “Ъ-Южный Урал”, что в первую очередь инвестиционный налоговый вычет будет интересен предприятиям, которые работают в оборонно-промышленном секторе. «Там, где есть инвестиционные вложения на долгосрочный период, есть договоры с контрагентами и понятна или регламентирована большая прибыль предприятия, эта мера вполне подходит. Она дает возможность за пару месяцев сделать вычеты в миллионных суммах. Это в большей степени относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Если выручка непонятна и возможно получение убытка, как в большинстве предприятий частного сектора, воспользоваться этой мерой невозможно»,— считает Александр Кузнецов. Он подчеркивает, в нормативной базе федерального налогового законодательства много «белых пятен», которые «унаследовал» региональный закон об инвестиционном вычете. «Вариант на бумаге кажется прибыльным, но на деле таит в себе неизвестность. Например, оборудование, приобретенное в рамках инвестиционного вычета, в дальнейшем можно продать только, если вернуть все полученные вычеты. А это часть доходов частных предприятий. Запрещено любое выбытие имущества, даже если произошло стихийное бедствие. На федеральном уровне эта норма должна быть еще проработана»,— резюмирует господин Кузнецов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, в результате применения налогового вычета потери областного бюджета за 2020–2027 годы составят почти 54 млн руб. Однако в будущем издержки будут компенсированы за счет развития промышленного сектора, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Эти льготы создадут для участников промышленных кластеров дополнительную поддержку и позволят им в первые годы работы концентрировать прибыль на развитии предприятий, что в результате окажет дополнительный эффект в будущем и местные власти получат свои дивиденды в виде увеличенных налоговых поступлений, когда этот бизнес начнет генерировать большую доходность»,— рассуждает эксперт. При этом вынужденный отказ предприятий от амортизационных отчислений, по мнению господина Антонова, будет экономически оправдан. «Судя по всему, новый инвествычет будет более широким понятием, чем амортизационная премия. Он дает возможность промышленникам более гибко использовать эту опцию в бизнесе, поэтому с этой точки зрения альтернатива более обоснована экономически»,— считает аналитик.

Карина Кальярова