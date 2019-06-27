Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о «часовом Оскаре».

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve — это самый известный и авторитетный приз в области часового дела, вручаемый в Швейцарии. Нередко его называют часовым «Оскаром». Последнее звучит красиво, да и сути в принципе соответствует, но разница велика. Два мира — два «Оскара». В часовом компании могут сами присылать заявки на номинирование своих часов. А интриги в том, кто станет победителем, чуть ли не больше, чем у актеров. Правда, в истории Grand Prix — а вручают его с 2001 года — было разное, в том числе и небезосновательные обвинения в предвзятости. Но сейчас все это в прошлом. Новое руководство убедило, что теперь все по-честному.

Еще одно название Grand Prix — «Золотая стрелка», при этом сам приз — это золотая рука. В нынешнем году вручать «стрелку»-руку будут в 14 категориях. Раньше их было меньше. Во-первых, решили вернуть категорию «Календари и астрономия». В этой номинации будут выбирать лучшие часы 2019-го как минимум с одной календарной или астрономической функцией, причем часы исключительно мужские. Гендерное равноправие до консервативной часовой индустрии пока не дошло. Феминистки с протестами тоже не добрались.

Во-вторых, вернули и категорию «Часовое открытие», в которой выбирают лучший из молодых брендов. Кроме того, появилось две совершенно новых категории. Первая — «Дайверские», вторая «Знаковые», по-английски звучит как Iconic. Чтобы стать «иконой» часовой коллекции, по мнению жюри GPHG, надо просуществовать, по крайней мере, не менее четверти века и оказать влияние на развитие часовой индустрии.

Имена таковых, как и победителей в других 13 категориях, мы узнаем в конце осени — торжественная церемония пройдет в Женеве 7 ноября, прямая трансляция будет доступна на сайте премии.