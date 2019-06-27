«Твердые знаки» нашли своих героев

Газета «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провела ежегодную церемонию награждения победителей премии «Твердые знаки». Награды вручались в пяти номинациях, среди лауреатов — представители власти и бизнеса, а также общественных организаций. На мероприятии в ресторане «Палкинъ» присутствовали представители городской администрации, деятели культуры и искусства, а также топ-менеджеры компаний Renaissance Construction, ПТК, Fazer, Deloitte, Swatch Group, Арла Фудс, ПАО «Звезда», Максидом, Лахта Центр, Питеравто и многие другие.

В этом году местом проведения третьей по счету премии «Твердые знаки», учрежденной петербургской редакцией газеты «Коммерсантъ», стал зал знаменитого ресторана «Палкинъ» на Невском проспекте. Церемония началась со светового шоу, представленного артистами театра огня и света «Без границ». После его завершения генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов и главный редактор издания Андрей Ершов приступили к награждению победителей премии в пяти номинациях: «Сделка года», «Проект года», «Женщина у руля», «Самый полезный чиновник для бизнеса» и «Слово с твердым знаком». Победители в каждой из номинаций выбирались путем обсуждения среди журналистов петербургской редакции.

В номинации «Сделка года» победа была присуждена Вячеславу Заренкову за продажу 25% акций компании «Эталон» структурам АФК «Система» за 226,6 млн долларов. За господина Заренкова награду получал его представитель — Олег Виловатых, поблагодаривший организаторов премии за оказанное доверие.

Переходя к номинации «Проект года», Андрей Ершов отметил, что, к большому сожалению редакции, за последние годы крупных проектов в Петербурге стало меньше, поэтому выбор был достаточно ограничен. «Оценивая социальную значимость этого проекта и то, насколько он улучшит жизнь горожан после его реализации, мы решили наградить проект железнодорожного полукольца вокруг Санкт-Петербурга»,— объявил он. Железнодорожное полукольцо должно стать петербургским аналогом появившейся в 2016 году столичной городской электрички — Московского центрального кольца. Награда в ближайшее время будет передана комитету по транспорту.

В номинации «Женщина у руля» победила Диана Каледина, генеральный директор Балтийской промышленной компании. В настоящее время штат компании, основанной в 2002 году, составляет около 800 сотрудников, а выручка предприятия в 2018 году превысила 4 млрд рублей. Получая награду, госпожа Каледина поблагодарила коллектив «Коммерсанта», организаторов мероприятия, а также поздравила номинантов и победителей.

Награда в номинации «Самый полезный чиновник для бизнеса» досталась Вадиму Владимирову, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Перед тем, как вручить награду победителю, Андрей Ершов пояснил, что в последние годы ведомство господина Владимирова приложило немало усилий, чтобы лишить монополии госпредприятия, которые могли получать многомиллионные подряды без конкурса в сферах с развитым конкурентным рынком. В своей благодарственной речи господин Владимиров с юмором заявил: «Мы еще очень плохо работаем. Я имею в виду Федеральную антимонопольную службу и наше управление в частности. Надо работать гораздо больше и гораздо лучше, для того чтобы сделать город Санкт-Петербург столицей конкурентной России».

Объявляя награду «Слово с твердым знаком», Андрей Ершов не стал скрывать, что эта номинация — самая любимая для него (и, возможно, для всей редакции петербургского «Коммерсанта»). «Говорить правду, отстаивать свою точку зрения перед бизнесом, перед властью, быть честным, не идти на сделку с совестью в современных условиях — это очень сложно»,— резюмировал господин Ершов. Премия была присуждена Александру Кононову, заместителю председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) за его твердую позицию в отношении сохранения архитектурного облика СКК «Петербургский». Господин Кононов сообщил, что воспринимает эту награду как оценку труда большого коллектива людей, занимающихся защитой и сохранением культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга. «Я и мои коллеги будем продолжать заниматься этой работой. Спасибо, что к ней проявляют внимание средства массовой информации и общество»,— заключил Александр Кононов.

После церемонии награждения победителей состоялось несколько розыгрышей от партнеров премии. Представители компании Renaissance Construction, швейцарского часового бутика Tourbillon, дома текстиля Togas, интернет-провайдера Skylink и студии красоты «Эфир» разыграли ценные призы среди гостей, оставивших свои визитные карточки в специальной вазе перед началом мероприятия.

Вечер завершился выступлением Сергея Чигракова.

Мария Кузнецова