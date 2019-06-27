Новый элеватор в Кузбассе запустят до конца года

Первую очередь элеватора в Кемеровской области мощностью 20 тыс. т зерновых и масленичных культур запустят к концу этого года. Запуск всего предприятия мощностью 100 тыс. т намечен на 2020 год. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на Кузбасском аграрном форуме.

По словам главы региона, оформление документов на земельный участок под элеватором завершилось. Инициаторы строительства — крупный аграрный экспортер «Содружество» и холдинг СДС Михаила Федяева — выбрали площадку под проект в поселке Промышленная. «Данный район и смежные с ним — главные сельскохозрайоны Кемеровской области, на которые приходится две трети урожая рапса. У региона хороший экспортный потенциал в части поставок рапса, но он не реализуется, так как в области дефицит элеваторов»,— сказали в пресс-службе СДС. По данным вице-губернатора Алексея Харитонова, Кузбасс занимает седьмое место в России по объему производства рапса, выращивая около 100 тыс. т культуры.

Стороны подписали соглашение о строительстве элеватора на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Проект предполагает не только возведение элеватора, но и строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры по приему, обработке и отгрузке зерновых и масленичных культур, в том числе ремонт железнодорожных и автомобильных подъездных путей к элеватору. По предварительной оценке, инвестиции в проект составят 500 млн руб.

Нина Обелюнас