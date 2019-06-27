Донские власти определили индекс для повышения тарифов на услуги ЖКХ

С июля в Ростовской области проиндексируют тарифы на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Повышение произведут с учетом инфляции.

«Рост платежей населения за коммунальные услуги, как и в прошлые годы, ограничен предельными индексами. В среднем по области индекс роста платежей установлен Правительством РФ и составит 2% к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением 2%, Поэтому образом, максимальный рост платежей граждан с 1 июля составит не более 4%», - приводит пресс-служба слова руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова.

Так, тарифы на электрическую энергию для населения поднимут на 1,8%. Для городского населения в пределах соцнормы энергия будет стоить 3,96 руб./кВтч, сверх соцнормы – 5,53 руб./кВтч. Жители городов, проживающие в домах с электроплитами и жители сел с учетом понижающего коэффициента 0,7 будут платить в 2,77 руб./кВтч в пределах соцнормы и 3,87 руб./кВтч. сверх соцнормы.

Тарифы на газ с июля вырастут в среднем на 1,4% и составят от 6,1839 руб./куб.м до 6,32 руб./куб.м в зависимости от направления использования газа.

Тарифы на тепловую энергию по региону варьируются от 1096,86 руб./Гкал до 4870,07 руб./Гкал. Отопление в среднем по области подорожает в среднем на 2,88%.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в области поднимут в среднем на 3,31%. Стоимость питьевой воды составит от 12,06 руб./куб.м до 90,46 руб./куб.м. Водоотведение обойдется от 9,13руб./куб.м до 76,30 руб./куб.м.

Дарья Голякова