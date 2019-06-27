В Казани за прошлую неделю цены на бензин выросли на 1,2%

В Казани с 17 по 23 июня средняя цена на автомобильный бензин выросла на 1,2%. Так, сейчас литр бензина марки АИ-92 на заправках города стоит в среднем порядка 42,5 руб., АИ-95 — 44,5 руб., АИ-98 — 50,2 руб. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат, это наиболее заметная динамика в России.

Средняя розничная цена в России за этот период выросла на 3 коп., до 44,4 руб. за литр. Цена на дизельное топливо при этом осталась на прежнем уровне — 46,1 руб. за литр. Отрицательная динамика на бензин отмечалась в Красноярске — 0,6%, Симферополе, Краснодаре и Новосибирске — 0,1%. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.

Напомним, в мае прошлого года цены на бензин в Казани за неделю выросли на 3%. Стоимость бензина выросла также и в России. На этом фоне правительство договорилось с нефтекомпаниями о сдерживании цен. В марте этого года власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.

“Ъ-Казань”