«Рустарк» начал строить завод биополимеров в ОЭЗ «Липецк» за 14 млрд рублей

Липецкое ООО «Рустарк» приступило к первому этапу строительства производственного комплекса по глубокой переработке пшеничного сырья на крахмалопродукты и биополимеры стоимостью 14,3 млрд руб. в ОЭЗ «Липецк», сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Будут применяться передовые технологии, на которые сегодня делает ставку весь мир при производстве биоразлагаемых материалов,— цитирует пресс-служба партнера проекта «Рустарк» Ивана Тырышкина.— В качестве возобновляемого источника сырья мы используем пшеницу. Биополимеры имеют более быстрый срок разложения, в отличие от пластика и полиэтилена».

Завод должен выйти на полную мощность в течение 10-15 лет. Предусмотрено четыре очереди. Первая будет реализована до 2021 года. К этому времени переработка составит около 500 т пшеницы в сутки. К 2035 году «Рустарк» рассчитывает сформировать в Липецкой области «промышленный кластер по проиводству биокомпонентов для экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья».

ООО «Рустарк» зарегистрировано в 2017 году в Липецкой области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 85% владеет столичное АО «ЮТФ Холдинг», по 7% у Романа Козырева и Романа Чечнева. Чистый убыток по итогам 2017 года составил 255 тыс. руб.

Ирина Лобанова