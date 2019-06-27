В Пулково открыли первую часть магазина формата Duty Paid в коммерческой зоне зала внутренних вылетов

В Пулково завершился первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Группа компаний RegStaer открыла первую часть магазина формата Duty Paid, через который пассажиры направляются от зоны досмотра к выходам на посадку.

Как сообщили в управляющей компании петербургского аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в сентябре этого года планируется открыть вторую часть магазина.

Общая площадь нового магазина Duty Paid в Пулково составит около 1 тыс. кв.м. Объем инвестиций в проект со стороны ВВСС составит более 30 млн рублей.