Челябинску выделили 761 млн рублей на покупку автобусов

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили изменения в региональный бюджет на общую сумму 2,6 млрд руб. Большая часть средств – 1,8 млрд руб. – пойдет на покрытие издержек образовательных учреждений из-за увеличения количества учащихся. 761,2 млн руб. получит Челябинск на приобретение 65 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

Как ранее сообщал начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев, 65 автобусов планируется закупить для обновления подвижного состава ООО «Общественный городской транспорт» (принадлежит администрации Челябинска). Когда средства, выделенные из областного бюджета, поступят на счет ведомства, будет проведен аукцион по отбору подрядчика на поставку автобусов. Администрация города планирует получить новые транспортные средства в сентябре-октябре этого года.