Дмитрий Медведев возглавил управление контроля и протокола администрации Краснодара

Фото: администрация Краснодара

На очередном заседании городской Думы Краснодара депутаты поддержали назначение на должность руководителя управления контроля и протокола администрации Краснодара Дмитрия Медведева.

Новая структура в мэрии кубанской столицы появилась после разделения управления делами администрации города на управление делами и управление контроля и протокола. Это, по словам главы краевого центра Евгения Первышова, необходимо для более четкой организации контроля за исполнением поручений, а также соблюдения юридических регламентов и сроков. Мэр уточнил, что данные изменения не приведут к увеличению штатной численности администрации.

По словам господина Первышова, Дмитрий Медведев более семи лет работает в администрации города. Он начинал специалистом отдела по работе с обращениями граждан. До этого назначения господин Медведев работал помощником главы краевого центра.

В структуре управления контроля и протокола администрации Краснодара будет три отдела: контроля, зарубежных связей и протокола, а также организационный отдел.

Дмитрий Михеенко