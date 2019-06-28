Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о окупаемом сегментов недвижимости.

Рынок складов является сегодня, пожалуй, одним из наиболее привлекательных сегментов коммерческой недвижимости. С инвестиционной точки зрения основной фактор, определяющий интерес, — это привлекательная доходность. По мнению аналитиков, компании «Ориентир», ставки капитализации в складском сегменте на 150, а порой и на 200 базисных пунктов выше, чем в офисном или торговом.

Окупаемость и ее сроки, а также ликвидность — наиважнейшие показатели для инвесторов. Сейчас, кстати, наблюдается снижение вакансии современных складов в ближайшем Подмосковье до уровня 5%. И это отражается на ставках. По данным консалтинговой компании CBRE, во втором квартале текущего года, за полтора года наблюдений, ставки аренды выросли уже на 12%. И среднее значение впервые за последние три года достигло отметки 3,8 тыс. руб. за кв. м в год. Ожидания рынка — 3,9 тыс. руб., а возможность роста — до 4,2 тыс. руб. за кв. м за стандартные сухие складские помещения.

В эксплуатацию во втором квартале введено 70 тыс. квадратов складских помещений. А общий объем нового строительства в первом полугодии составил 301 тыс. кв. м, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года, и готовятся новые объекты. Из заявленных крупных проектов: склад класса А площадью 600 тыс. кв. м на участке общей площадью 107 г на первой линии Новорижского шоссе в месте пересечения с бетонкой. Он станет вторым по величине в России после объекта в «Домодедово». И кстати, из необходимых 32 млрд руб. на возведение объекта почти 15 млрд рублей — это инвестиции резидентов склада.