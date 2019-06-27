«Проект максимально мультимедийный и мультижанровый»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие экспозиции в Москве стоит посетить.

Почему-то летом сплошь показываются персональные выставки. Судите сами. В галерее ГУМ-Red-line (на третьем этаже первой линии ГУМа) еще только открывается выставка Олега Кулика «Безответственная живопись». Для публики она доступна с 28 июня по 1 августа. Куратор Михаил Сидлин как всегда афористичен: «Это Кулик 5.0 — первый был скульптором, второй — перформером, третий — фотографом, четвертый — оперным постановщиком и, наконец, пятый — живописец». Тут необходимо задать вопрос радиослушателям: а какой Кулик вам близок больше всего?

В ММОМА на Гоголевском, 10 — выставка Ивана Горшкова «Фонтан всего». Иван — один из ярчайших представителей «воронежской волны» в современном российском искусстве, живописец и особенно скульптор. По крайней мере, мне очень близки его скульптурные работы и инсталляции. В Центре творческих индустрий (ЦТИ) «Фабрика» только что открылся паблик-арт проект «Карта памяти», созданный Мариной Звягинцевой. Она одна из самых заметных представительниц паблик-арта в России. На ее счету работы в городских пространствах Москвы (двор Высшей школы экономики, серия «Спальных районов», проекты в Морозовской больнице), а также в Туле и в Норильске. Сейчас site-specific project «Карта памяти» создан на асфальтовом покрытии в Переведеновском переулке в традиционных цветах ЦТИ «Фабрика» (белом и оранжевом) и пересекает все дворы бывшего бумажного производства от 1-й до 2-й Проходной.

А в Музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка-инсталляция художника Сергея Катрана. Проект «Политика снега» в Оперном доме, как всегда у Катрана, максимально мультимедийный и мультижанровый: он включает и скульптуру, и видео, и звуковые композиции, и элементы леттризма, то есть текст. В основе идеи лежит история о климатической аномалии, когда летом в наших широтах выпадает снег. Представлены снежные инсталляции с участием шереметьевских статуй и плазменные экраны с перформансом группы Poema Theatre под музыку, специально написанную Владимиром Ранневым, поет солист Электротеатра Станиславский Алексей Коханов.