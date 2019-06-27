Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об особенностях новой модели смартфона.

В ближайшее время, по моим данным, пройдут локальные презентации складывающегося смартфона Samsung Galaxy Fold. А уже в начале августа южнокорейский вендор покажет свежее поколение семейства Note. Такая хронология дает право предположить, что именно у последнего продукта будет самый привлекательный набор фич и спецификаций. Что конкретно, кроме традиционного стилуса, пока сказать трудно. Но наверняка не обойдется без некоторых особенностей Galaxy S10+. Поэтому я и взял эту модель на тест.

Последнее мое плотное общение со смартфонами Samsung проходило с моделями S8 и Note8. Такой избирательный и неожиданный по продолжительности «детокс» дал любопытный эффект. Впечатления и ощущения от S10+ вышли более насыщенными.

Ругать внешность Galaxy S10+ может только ханжа, особенно если речь идет о модели в перламутровой расцветке. Дизайнеры интерфейса OneUI тоже заслуживают похвалы — это отличный пример смартфона работающего на Android, но имеющего собственное лицо — от режима Always On Display и темной темы до стеклянных звуков разблокировки.

С учетом позиции Samsung на рынке США вряд ли вендору придется конфликтовать с Google и опасаться закрытия его сервисов. Но у южнокорейского вендора уже сейчас собственный магазин приложений выглядит приятнее и в использовании удобнее, чем Play Маркет. Широкоугольная и телесъемка с двойным увлечением, ночной режим и интеллектуальное распознание сцен меня не впечатлили. Они хороши, но среди флагманских устройств это уже стандартный набор. Кроме того, в некоторых сценариях фотосъемки модели Huawei превосходят Galaxy S10+. А вот с видео однозначно обратная ситуация.

Новинка Samsung может быть донором — подзаряжать другие устройства беспроводным способом. Но этот вау-фактор имеет низкий КПД. Практичности в нем нет. Ассистент Bixby российским пользователям по-прежнему недоступен. Пока это больше «костыль», чем помощник. Мелкая, но неизбежная претензия — высокое расположение кнопки Power. Мечтаю посмотреть на руку человека, который утвердил такое решение.