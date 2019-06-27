Цена аукциона

Как сообщает Генпрокуратура, в отношении директора «Главного управления автомобильных дорог» Дениса Цветкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с отказом предприятия заключить контракт на 68 млн руб. с победителем аукциона.

Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура Канавинского района. Так, в октябре прошлого года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении потом было отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии. Эксперты установили, что такое решение было принято по надуманным основаниям, поскольку банковская гарантия соответствовала всем нормам закона. Более того, ранее и в последующем "Управлением автодорг" такие банковские гарантии уже принимались и это не было препятствием к заключению государственных контрактов. Сейчас дело расследуется и находится на контроле прокуратуры области. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что на сайте «Главного управления автомобильных дорог» указано, что директором управления и сейчас является Денис Цветков.