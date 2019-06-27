Резиденты Сколково в Петербурге получат льготы только после принятия закона об экстерриториальности фонда

Резиденты фонда Сколково в Петербурге не получают налоговых льгот, предоставляемых таким компаниям в Москве, сообщил президент ОАО «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Для этого им необходимо переехать на основную площадку фонда в столицу, добавил он.

Ситуация изменится после принятия в третьем чтении закона об экстерриториальности Сколково. Пока же закон прошел только второе чтение, отметил президент «Ленполиграфмаш».

В ходе заседания господин Соловейчик также перечислил институты поддержки научно-образовательного потенциала и промышленного производства в городе. В частности, будучи представителем Фонда содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, он рассказал, что ФСИ ежегодно выделяет петербургским производственным компаниям около 1 млрд рублей.

Елена Большакова