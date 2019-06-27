В Краснодаре пятерых полицейских подозревают в незаконном сбыте оружия

Пятерых сотрудников Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

По версии следствия, в мае 2019 года полицейские предложили местному жителю, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, совершить преступление в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Мужчине пообещали заплатить за это 8 тыс. руб., он согласился. Полицейские 27 мая 2019 года передали указанному мужчине боеприпасы к охотничьему оружию и согласно разработанной «легенде» на перегоне «Майкоп-Ханская» последний был выявлен одним из полицейских за совершение административного правонарушения.

В отношении сотрудников МВД возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Кристина Федичкина