«Я» поддержал Сбербанк

Сбербанк профинансирует строительство 2-й очереди ЖК «Я»

Сумма сделки по проектному финансированию составила 1,030 млрд рублей

В Краснодарском отделении Сбербанка одобрили кредит на строительство 2-й очереди жилого комплекса «Я» в Ростове-на-Дону. Застройщиком выступает АО «Меритон-регион». Размер инвестиций составляет 1,030 млрд рублей. Сделка оформлена по смешанной схеме финансирования с использованием счетов эскроу.

Строительство 1-й очереди жилого комплекса ведется с 2017 года и планируется к завершению до конца 2019 года. Объект возводится с участием проектного финансирования Сбербанка.

С 1 июля реализация квартир во 2-й очереди ЖК «Я» будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели жилья будут вносить оплату на счета эскроу, на них деньги будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

Елена Скибина, директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк: Строительная компания «Меритон» обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом создания масштабных строительных объектов, включающих всю необходимую социальную инфраструктуру. Одним из самых ярких и масштабных совместно реализованных проектов можно считать ЖК «Большой» в центре Краснодара. Очередная сделка по финансированию строительства 2 этапа жилого комплекса «Я» в г. Ростов-на-Дону является продолжением успешного долгосрочного сотрудничества ГК «Меритон» и Сбербанка в сфере девелопмента».