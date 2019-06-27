Власти не нашли замену Тимуру Нагуманову на посту бизнес-омбудсмена Татарстана

Власти Татарстана пока не определились с кандидатурой нового уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей вместо назначенного в Альметьевск Тимура Нагуманова. Об этом сообщила на брифинге представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

При этом, подчеркнула госпожа Галимова, «небольшой аппарат Тимура Нагуманова продолжает работать», а от предпринимателей продолжают поступать заявки для консультаций по защите их прав. Кроме того, пока должность остается вакантной, бывший омбудсмен проведет 4 июля совет по предпринимательству с участием Рустама Минниханова.

Анонсировать возможных кандидатов или сроки, по которым будет представлен новый уполномоченный, госпожа Галимова отказалась.

Напомним, в понедельник господина Нагуманова представили совету муниципальных депутатов Альметьевского района как следующего главу района — сейчас бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей исполняет обязанности руководителя исполкома. Глава района избирается из числа муниципальных депутатов, потому Тимуру Нагуманову предстоит пройти процедуру муниципальных выборов.

“Ъ-Казань”