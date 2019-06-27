«Ростелеком» автоматизирует городское хозяйство в городе Шахты Ростовской области

«Ростелеком» реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в городе Шахты Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалев. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать ее по контракту.



«В рамках пилотного проекта мы предоставим администрации необходимое оборудование с интернетом от «Ростелекома» и доступ к программному комплексу автоматизированных систем управления городским хозяйством сроком до конца 2019 года. За это время и горожане, и муниципалитет оценят эффективность системы и получат объективные результаты ее работы», – пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Цель проекта – повысить эффективность и прозрачность использования энергоресурсов, обеспечить для населения удобную систему обратной связи, которая позволит эффективно отработать каждое обращение, а также выявить очаги напряженности, критические места в городском хозяйстве, вызывающие наибольшее беспокойство граждан. Также система будет вести учет рабочего времени и производительности труда работников структурных подразделений администрации города, учреждений и предприятий, работающих в сфере городского хозяйства, водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

«Администрация получит возможность дистанционно контролировать исполнение договорных обязательств подрядными организациями, в том числе по муниципальным контрактам. Практика показывает, что цифровые технологии обеспечивают качественно новый уровень жизни населению. Мы нацелены на развитие «Умного города» в Шахтах и планомерно вводим его сегменты в муниципальную инфраструктуру», – прокомментировал Андрей Ковалев, глава администрации Шахты.

Соглашение стало очередным шагом по взаимодействию компании и города Шахты. В данный момент здесь активно реализуется муниципальный энергосервисный контракт, по которому «Ростелеком» выступает в качестве инвестора и исполнителя. Национальный цифровой провайдер проводит модернизацию оборудования уличного освещения, замену и установку новых светодиодных энергосберегающих светильников и их подключение к единой автоматизированной системе управления.