«Супервэйв Групп» увеличит производственный комплекс в Ленобласти

«Супервэйв Групп» увеличит площадь производственно-складского комплекса во Всеволожском районе Ленобласти до 25 тыс. кв м. Расширение позволит компании нарастить объем восстановления бывших в употреблении устройств с 1,5 до 1,8 млн штук в год. Об этом заявил директор по продажам «Супервэйв Групп» Андрей Силкин.

По словам господина Силкина, построить новое производственное помещение в компании решили из-за нехватки складских площадей. «Они заполнены уже на 90%, и мы начали арендовать довольно много внешних складов,— пояснил он. - Новое помещение мы используем под производственные мощности, а освободившееся — в качестве склада».

Строительство объекта планируется завершить в декабре 2019 года. Инвестиции составят $3 млн.

«Супервэйв Групп» занимается производством карт памяти, восстановлением и ремонтом бывшего в употреблении телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также предоставляет полиграфические услуги.

Ольга Кантемирова