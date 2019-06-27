Краснодарскому лжехирургу Алене Верди продлили арест до конца июля

Ленинский районный суд Краснодара продлил до конца июля арест Алене Верди, которая подозревается в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает Ren.tv. По данным издания, на заседании суда лжехирург назвала все происходящее «шоу» и заявила о своей невиновности, обвинив в причинении вреда пациенткам клинику «Эстетик-мед», где она ранее работала.

В конце мая этого года суд уже продлевал на месяц арест госпоже Верди. Как сообщал “Ъ-Кубань”, пластического хирурга, у которой, как выяснилось, нет специализированного медицинского образования, задержали в начале апреля в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль. У нее дома обнаружили и изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также анестетики. Ранее в полицию обратилась жительница кубанской столицы и сообщила, что в одной из частных клиник города ей сделали операцию по абдоминопластике. Впоследствии у женщины образовалась фибролипома (доброкачественное образование) с участками асептического некроза. Уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней врача-хирурга Алены Верди и 31-летнего гендиректора клиники. Инкриминируемая лже-хирургу статья УК РФ предполагает до шести лет лишения свободы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Краснодаре зарегистрировано только одно ООО «Многопрофильный хирургический центр “Эстетик-мед”», юридический адрес которой: проезд Олега Кошевого, 155. В равных долях (по 50%) клиника принадлежит Владимиру Давыдову и Ивану Миненко. По итогам 2017 года (последние опубликованные данные) выручка общества составила 2 млн руб., убыток — 824 тыс. руб., кредиторская задолженность — 364 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко