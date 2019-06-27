Ак Барс Банк вошел в топ-3 самых выгодных по версии Markswebb

Ак Барс Банк занял третье место в категории банков для сервисных компаний в исследовании аналитической компании Markswebb.

В основу исследования во втором квартале 2019 года вошли тарифы банков для малого бизнеса. В категории для сервисных компаний добавился новый пункт «Снятие наличных в размере 200 тыс. рублей в месяц». Ак Барс Банк занял лидирующую позицию благодаря пакету услуг «Торговый», по условиям которого за выдачу наличных взимается 1%.

Тариф «Торговый» разработан для предприятий в торгово-сервисной сфере. Начисление процентов по тарифу осуществляется по диапазону: от 100 до 100 тыс. рублей — 5% годовых, свыше 100 тыс. рублей — 0,1% годовых. Стоимость РКО от 2,25 тыс. до 2,5 тыс. рублей ежемесячно.

Также Markswebb назвал привлекательным тариф Ак Барс Банка «Простой», предназначенный для начинающих предпринимателей и клиентов с минимальной активностью.

Всего в исследовании участвовали 22 российских банка. В ходе исследования фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчётно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Агентство Markswebb специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития эффективных интернет-продуктов. Ключевым направлением деятельности агентства является консалтинг и аналитика для электронных финансовых сервисов, интернет-магазинов и онлайн-медиа.

Узнать больше о тарифе «Торговый» можно по ссылке.

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