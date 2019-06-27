В сельхозпредприятии «Нива» начались кормозаготовки

В «Ниве», одном из крупнейших сельхозпредприятий Частинского района, началась заготовка кормов для коров. Руководство намерено улучшать качество кормовой базы, повышать ее питательность.

В этом году в «Ниве» по максимуму используются посевные площади. На 7 тыс. га посажены зерновые, кукуруза и другие полезные культуры. Больше всего (4,5 тыс. га) выделено под многолетние травы, на кукурузу — порядка 1,5 тыс. га. Кукуруза составляет основу рациона крупного рогатого скота, но агрономы не забывают и про другие концентрированные корма, чтобы насытить рацион животных. В «Ниве» в качестве такой культуры выбран ячмень. Это один из лучших зерновых кормов, перевариваемость и питательная ценность которого выше, чем у овса. Молоко от коров, которых кормят ячменем, обладает высоким качеством. В этом году этой культурой засеяли больше 1 тыс. га.

Предприятию, которое несколько последних лет работало с перебоями из-за действий предыдущего руководства, нынешние показатели дают надежды на будущее. Достаточное количество корма — это залог наращивания поголовья скота и увеличения производства молока.

Впервые за семь последних лет Пермский край по производству мяса поднялся на вторую строчку в Приволжском федеральном округе, в целом по России — на семнадцатую. Снижать темпы не намерены. В прошлом году предприятия края получили почти 600 млн руб. из краевого бюджета на возмещение части расходов.