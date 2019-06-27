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Сибирская политика

Продукцию аграриев Кузбасса будут продавать через интернет

Экспортная компания «Сибирские продукты» планируют реализовывать продукцию аграриев Кемеровской области через торговую платформу Alibaba. Интернет-магазин заработает в августе-сентябре 2019 года. Об этом сообщил руководитель проектов фирмы Вадим Савельев на Кузбасском аграрном форуме.

На интернет-витрине компания собирается размещать товары местных сельхозпроизводителей и продукты питания. «На данной электронной площадке сейчас самые востребованные продукты из аграрного сектора — зерновые культуры и подсолнечное масло. Мы начнем работу на площадке с реализации этих товаров, протестируем систему, а дальше, возможно, будем продавать любые товары в случае наличия спроса»,— сказал господин Савельев. Сейчас компания реализует продукцию кузбасских производителей через склад и павильон в зоне свободной торговли в Маньчжурии.

ООО «Сибирские продукты», специализирующееся на оптовой торговле, работает с 2017 года и сотрудничает с полусотней партнеров по России, в том числе с кузбасскими производителями. Среди них — ООО «Гурьевский пищекомбинат» и ООО «Империя МОКС». «Сибирские продукты» в основном экспортируют товары в Юго-Восточную Азию (Китай, Южная Корея и Вьетнам).

Нина Обелюнас


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