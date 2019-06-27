Полковника МЧС приговорили за взятку к условному сроку

Вступил в силу приговор суда в отношении замначальника ГУ МЧС по Ульяновской области полковника Сергея Золотова, признанного виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщили сегодня, 27 июня, региональное СУ СКР и областная прокуратура.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По данным ведомства, «18 июля 2018 года подозреваемый через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности». Когда 18 июля сотрудники ФСБ пришли с обыском в кабинет к Сергею Золотову, полковнику стало плохо, и он был госпитализирован. В этот же день он написал рапорт об увольнении из рядов МЧС.

По данным следствия, Сергей Золотов при проведении проверок соблюдения пожарной безопасности в подразделениях УФПС предложил директору управления покровительство, а тот, «опасаясь штрафных санкций, организовал приобретение топливной карты на 1 тыс. литров бензина стоимостью 43,5 тыс. руб.».

Полковник свою вину признал частично, утверждая, что брал карту не лично для себя, а для нужд ГУ МЧС, однако районный суд согласился с доводами следствия, приговорив экс-замначальника ГУ МЧС к трем годам лишения свободы условно со штрафом 1 млн 88 тыс. руб. с лишением на два года права занимать руководящие должности.

Обвинение, настаивавшее на наказании в виде четырех лет реального лишения свободы со штрафом 1 млн 125 тыс. руб., направило апелляционное представление, но областной суд оставил в силе приговор районного суда.

В прокуратуре отмечают, что «не согласны со столь мягким приговором» и рассматривают возможность направления кассационного представления.

В свою очередь, кассационную жалобу намерен направить и адвокат Сергея Золотова Константин Тихонин. «Мы не согласны с приговором и будем обжаловать его вплоть до Верховного суда. Мой подзащитный признавал, что он злоупотребил должностными полномочиями, но взятку не брал. Квалификация проступку дана неверно, по этому поводу есть даже постановление пленума Верховного суда, которое фактически проигнорировал районный суд. Карточку Золотов брал для служебных целей, потому что бензин им не выделяли, служебные машины стояли, все инспекторы ездили на личных автомобилях, и он решил таким методом помочь управлению»,— сказал адвокат.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Полковника МЧС заподозрили по почте».

Сергей Титов, Ульяновск